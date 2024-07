Sparťané se ještě museli obejít bez největších opor, které reprezentovaly na kontinentálních šampionátech. A ještě než se na hřišti rozkoukali, prohrávali, už v sedmé minutě potrestal chybu v rozehrávce Gloukh.

Vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat a stálo opravdu za to. V patnácté minutě si na vápně zpracoval míč Daněk a nechytatelnou střelou na zadní tyč skóroval. "Neviděl jsem jiné řešení, tak jsem vystřelil. Zapadlo to tam hezky, jsem za to rád," usmíval se po zápase do klubových kamer. Vzápětí si ale vzal rakouský tým vedení zpět, když se prosadil Nene.

Po přestávce se sparťané zvedli a měli hru více pod kontrolou. Po hodině hry Pražané vystřídali dva hráče, Salzburg hned devět, ale i tak platilo zmíněné.

"Byl to náročný zápas, hodně o běhání. Soupeř vystřídal celou jedenáctku takže měl vždy čerstvé hráče. Zvládli jsme to ale dobře," dodal Daněk.

Zaslouženého vyrovnání se Sparta dočkala deset minut před koncem. Zaváhání v rakouské obraně využil Olatunji a svým důrazem dal výsledku konečnou podobu - 2:2.

"Byl to hektický zápas, který se pro nás vyvíjel složitě. Soupeř těžil z přímočarosti. Ve druhém poločase jsme měli hru více v rukách, postupem času jsme byli jistější na míči a dělali lepší rozhodnutí. Podali jsme solidní výkon, ale určitě je prostor na zlepšení. Jdeme správným směrem. Mohli jsme i zvítězit, bude tomu tak ale za týden," řekl ke generálce s narážkou na první ligový zápas Jens Askou, asistent hlavního kouče Larse Friise.

Red Bull Salzburg - Sparta Praha 2:2 (2:1)

Branky: 7. Gloukh, 25. Nene – 15. Daněk, 80. Olatunji.

Salzburg: Krumrey (61. Hamzic) – Dedič (61. Capaldo), Baidoo (61. Wallner), Blank (46. Piatkowski), Terzič (46. Mellberg) – Gloukh (61. Lukič), Diambou (61. Yeo), Kjaergaard (61. Diakite)(84. Ratkov) – Daghim (61. Forson), Konate (61. Diabate), Nene (61. Šimič).

Sparta: Vindahl – Uhrinčať, Panák, Zelený – Suchomel, Sadílek, Pavelka, Ryneš (61. Wiesner) – Krasniqi (61. Olatunji), Tuci (81. Pešek), Daněk.