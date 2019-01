Praha - Milovaná Slavia dělá bývalému fotbalistovi Pavlu Řehákovi zase radost. Po osmiletém trápení se červenobílým daří, v tabulce první ligy jsou po podzimu před odvěkým rivalem Spartou a mohou pomýšlet na boj o titul.

Slávista Pavel Řehák při tradičním Silvestrovském derby se Spartou. | Foto: ČTK/Adámek Ladislav

"Je mi teplo u srdce, že jsme před Spartou. Největší radost jsem měl, když jsme na podzim zvládli derby. Vyhrát na Letné (2:0) takto dominantně, to je nádhera," rozplýval se Řehák v rozhovoru s novináři během Silvestrovského derby. V něm dvěma góly pomohl veteránům Slavie uhrát se Spartou remízu 3:3.

Třiapadesátiletý Řehák patří k největším srdcařům Slavie a kolovaly o něm historky, že kdykoli projížděl kolem Sparty, tak si uplivnul. To už ale neplatí. "Teď jsou pod Letnou tunely, takže já Letnou projíždím jen Blankou," usmíval se Řehák.

Slavia je po podzimu druhá o bod za vedoucí Plzní, která má zápas k dobru, a tři body před třetí Spartou. Řehák proto myslí i na to, že by poprvé od roku 2009 mohla slavit titul. "Bylo by zbabělé se boje o titul zříkat. Věřím, že v silách týmu to je. Nečekal jsem, že budeme tak vysoko, protože je v týmu dost nových hráčů, ale během podzimu se ustálila kostra týmu, hráči si zvedli sebevědomí a hráli opravdu dobře," uvedl Řehák.

Šilhavý tým zvedl

Ocenil i práci, kterou po svém zářijovém nástupu do funkce odvedl trenér Jaroslav Šilhavý. "Pod ním se tým hodně zvedl a udělal na podzim krásný výsledek. Klíčový je týmový duch, všichni bojují za Slavii," ocenil Řehák, který za Slavii odehrál devět sezon. Jinak působil hlavně v Japonsku.

Nyní ve Slavii trénuje juniorku. "Je to práce s mladými hráči, která mě naplňuje. Mám radost, když hráči pochopí, jak na sobě pracovat a že je třeba dělat maximum, aby to někam dotáhli," řekl Řehák. "Máme v mládeži velmi talentované hráče, kteří mají na to se ve Slavii prosadit," dodal.

