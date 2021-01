„Po odhlášení všech prvoligových týmů jsme byli nuceni zrušit celou jednu skupinu a letošní Zimní Tipsport liga se po dlouhé době hraje jen o dvanácti účastnících,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník ředitel turnaje Aleš Kolář, který už v hlavě spřádá myšlenky na příští jubilejní ročník s číslem 25.

Tipsport liga má za sebou první porci zápasů. Překvapilo vás něco ve výsledkově listině?

Ve výsledkové listině nás toho výrazně moc nepřekvapilo. Co je ale hlavně příjemné překvapení, jsou výkony béčka Sparty, která se prezentuje velmi kvalitním a pohledným fotbalem. Z toho určitě máme radost a pro řadu fotbalových odborníků to překvapení určitě je.

Zdroj: RedakceJak náročné je dodržování veškerých hygienických a protiepidemických opatření?

Že to bude náročné, jsme věděli už od začátku, navíc vlastně dva dny před zahájením Zimní Tipsport ligy přišel prostřednictvím FAČR pokyn z ministerstva zdravotnictví, že nebudou postačovat pro tyto utkání antigenní testy, jako je tomu na Slovensku, ale že bude nutné hráče a rozhodčí testovat metodou RT-PCR. To tedy znamenalo výraznější komplikace při zajištění dodržování této nové podmínky, ale společně s kluby jsme to zvládli. Naštěstí při samotných utkáních je to bezproblémové, utkání se v podstatě účastní jen hráči s realizačními týmy a pracovníci sdělovacích prostředků. Diváci to vědí, že nebudou vpuštěni, takže jsme nezaznamenali jediný problém.

Současná situace vlastně byla důvodem, proč má nejvyšší soutěž minimální přestávku a ligové týmy se nemohly zúčastnit. Byla to pro vás velká rána, přijmout tento fakt?

Byla to rána hodně veliká, v podstatě se nám celý koncept po sdělení LFA termínu zahájení odvetných utkání někdy v polovině listopadu rozpadl. V podstatě jsme po odhlášení všech prvoligových týmů byli nuceni zrušit celou jednu skupinu a letošní Zimní Tipsport liga se po dlouhé době hraje jen o dvanácti účastnících místo každoročních šestnácti týmů.

Budete mít o to větší chuť vyšperkovat příští ročník?

Určitě ano, navíc se bude jednat o jubilejní 25. ročník tohoto zimního turnaje, to už je nějaká historie. Nějaké záměry a nápady se již rýsují, ale ty bych zatím nechtěl odhalovat. Alespoň ne v tuto chvíli.

Jak složité je angažovat prvoligové kluby do turnaje? Je to náročné? Mají nějaké specifické požadavky na soupeře nebo termíny zápasů?

Samozřejmě každý klub má svou specifickou představu o své přípravě. To je dané momentální výkonností, postavením v tabulce, či plánovanou obměnou kádru a každý klub je v daném okamžiku v trochu odlišné situaci. Vesměs se dá říct, že je to hodně o komunikaci a skloubení potřeb klubu v daném čase s vaší nabídkou. Jestli se dá nějaký požadavek označit za specifický, tak je to kvalita a rozměry hřiště. To každý ligový klub zajímá v první řadě, klidně oželí méně komfortu v zázemí, jako jsou šatny a sprchy, ale kvalita hřišt, na jakém budou hrát, je pro ně priorita. Pak se teprve zajímají, s kým budou hrát, ale mix prvoligových a druholigových klubů v jednotlivých skupinách se jeví jako nejvíce vítaný všemi účastníky.

Byl zájem druholigových klubů o účast letos velký? Vybírali jste si účastníky vy jako pořadatelé nebo se kluby hlásily se zájmem i samy?

Někteří se hlásí sami, ale my se snažíme vždy oslovit s nabídkou všechny kluby. Samozřejmě je to pro ně možnost konfrontace s prvoligovými kluby a tím pádem zpestření během kondičně náročné zimní přípravy. O tuto možnost nakonec nyní přišly, o to víc si jich vážíme, že i za těchto změněných podmínek s námi Zimní Tipsport ligu hrají nadále.

Dvě skupiny hostí Xaverov, jednu Trnava. Je vůbec momentálně možné, aby se tým organizátorů jel podívat na Slovensko nebo to nejde?

No možné je všechno, taky tam jezdíme. Stačí mít PCR test. Na vás, jako na občana cizí mocnosti, se totiž nevztahuje zákaz pohybu mezi okresy, jako tomu nyní je u občanů Slovenské republiky. Musíte se ale samozřejmě prokázat, že jste členem organizačního týmu, že by se to bez vás neobešlo a že v podstatě jedete do práce. Momentálně je to na Slovensku o moc komplikovanější než u nás.