Běžela 39. minuta a na domácí branku se řítil rychlík Palacios. Přišel skluz Ousoua a pád útočníka v šestnáctce. Ovšem rozhodčí si moc dobře všiml, že řecký hráč padl půl metru před nohami slávistického obránce a následovala žlutá za simulování. Jelikož ale Palacios dostal jednu už o pár minut dříve, následovala červená.

Horkokrevní jihoevropané to nesli těžce a na rozhodčího se slétli jako vosy. Výsledkem toho byla další žlutá a navíc červená pro jednoho člena aténského realizačního týmu.

Čekalo se, že těch zbývajících pár minut poločasu už se dohraje na 0:0 a karty se rozdají po přestávce. Slavia ale chtěla gól do šatny a dočkala se. Nejprve Lingr se Lingr sám před brankářem nedokázal odpoutat od obránce, ale ve druhé minutě nastavení už Eden explodoval nadšením. Schranz nejprve hlavičkoval, obránci mu míč vrátili a střelou odraženou o zem pak už uspěl - 1:0!

"Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Soustředili jsme se na to, abychom neinkasovali. Můj gól před poločasem nám hodně pomohl. Ještě jeden navíc by tomu slušel, ale musíme jít do dalšího zápasu s pokorou a podat stejný výkon," poznamenal po zápase slovenský fotbalista.

Síly na hřišti se srovnaly sedm minut po změně stran. Šporar mohl jít sám na bránu a Santos jej zastavil faulem. Řecký hráč dostal žlutou za až příliš velké simulování, ale protože tam kontakt byl a Šporar mohl jít sám na branku, dostal Santos červenou.Hrálo se tak deset na deset, ale i za tohoto rozpoložení dokázali Pražané skórovat. Ewerton napálil tyč a Usor míč dorazil přesně k tyči. Brankář Brignoli své obránce pěkně od plic seřval, protože oba hráči stříleli naprosto nehlídaní.

A to bylo ze zápasu vše… Zbývajících 35 minut se dohrávalo stejně jako těch prvních 35 v zápase. Opatrně, s vyčkávací taktikou. Řekové nenacházeli recept na spolehlivě hrající domácí a ti měli zápas jasně ve svých rukách, navíc měli šance, že třetí gól ještě mohl padnout… Drtivá většina z více než 17 tisíc fanoušků odcházela ze stadionu nadšená - sešívaní slavili důležité a cenné vítězství 2:0!

"Zápas měl různé průběhy, reakce na dvě červené karty, které úkoly měnily… Jsem spokojený," usmíval se po zápase trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Drobné vrásky mu udělala jen červená Santose a to, že nepadl ještě gól navíc. "Škoda, že jsme nedali ještě jeden navíc. Soupeř toho měl plné zuby, my si vypracovali šanci, mohli z nich vytěžit víc. A naše červená? Za to jsem trochu naštvaný, hráči ví, jak se v takové situaci chovat, bylo to špatné rozhodnutí," dodal.

Slavia - Panathinaikos 2:0 (1:0)

Branky: 45+1 Schranz, 55. Usor.

Rozhodčí: Buquet - Drouet, Debart (všichni Francie). ŽK: Douděra - Palacios, Pérez, Cantalapiedra, Šporar. ČK: 52. Santos - 40. Palacios, 41. Erak (asistent trenéra). Diváků: 17314.

Slavia: Mandous - Douděra (46. Usor), Ousou, Santos, Oscar - Holeš, Tiéhi (46. Ewerton) - Schranz (71. Masopust), Traoré (88. Provod), Olayinka - Lingr (57. Ševčík). Trenér: Trpišovský.

Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Šarlija (88. Punguras), Magnússon, Ganea - Pérez, Kurbelis (71. Kampetsis) - Palacios, Čerin, Cantalapiedra (46. Vagiannidis) - Ioannidis (46. Šporar). Trenér: Jovanovič.