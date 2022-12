Radotín zakládá ženský fotbalový tým. Do soutěží naskočí už příští sezonu

Olympia Radotín se chystá na vstup do ženského fotbalu. Aktuálně může počítat už s deseti hráčkami a další stále hledá. Od března by měly fotbalistky začít trénovat a od příštího ročníku už by měly naskočit do soutěžního tempa. „Chceme to rozeběhnout co nejdříve,“ hlásí trenérka Nikola Hladíková, která se sama objeví i na trávníku.