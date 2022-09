Naposledy se mi stejná bilance podařila před třemi lety do sítě Vršovic. Lepší bilance jsem dosáhl možná před pár lety ještě v mladších žácích.

Spadlo vám tam všechno, do čeho jste kopl? Nebo tam byly ještě i neproměněné šance?

Dalo by se to tak říct. Čtyři šance v prvním poločase jsem proměnil všechny.

Tým TJ Praga.Zdroj: archiv hráčeVyhrát 6:1 na hřišti tabulkového souseda je úctyhodný počin. Jaký byl zápas z vašeho pohledu?

Jelikož jsme třikrát po sobě v předchozích zápasech remizovali, do Kunratic jsme jeli s tím, že chceme konečně naplno bodovat. V Kunraticích to bývá vždy těžké a soubojové. Většina zápasu byla v naší režii, drželi jsme míč na našich kopačkách a soupeře jsme nepustili do vážnějších šancí. Hodně nám pomohl první gól, který soupeře položil, dle mého názoru. Do konce prvního poločasu se nám podařilo vstřelit další tři góly, které nás daly do pohody. Z kraje druhého poločasu soupeř snížil skóre na 1:4, ale ničím dalším nás do konce zápasu neohrozil. Po zbytek zápasu jsme hráli zodpovědně a přidali další dvě branky.

Na kontě už máte šest gólů, lepší je pouze Piták junior a společně s vámi je na tom stejně Piták senior. Loni jste dal za áčko 24 gólů. Jaká je vaše letošní meta?

Tabulku střelců samozřejmě sleduji, ale důležitější jsou pro mě výsledky a výkony celého týmu. Pokud by se mi střelecky dařilo jako v minulé sezóně, budu za to vděčný.

V sezoně jste ještě neprohráli, jako jediní s vedoucími Třeboradicemi. Mohlo to být ještě lepší? Šla třeba nějaká ze tří remíz proměnit ve tři body?

Lepší to může být vždy, to je jasné. (usmívá se) Ze všech tří remíz bych zmínil zápas v Dolních Chabrech, kde jsme neproměnili plno gólových šancí. Další remíza s Dolními Počernicemi byla zapříčiněna tím, že soupeř většinu zápasu jen bránil na své polovině a nám se nedařilo prolomit jejich obranu. Remíza s Dubčí byla pro oba týmy zasloužená.

Jaké jsou ambice Pragy v této sezoně?

Chceme určitě hrát nahoře tabulky. Snažíme se jít zápas od zápasu. Kdybychom na konci sezóny skončili v TOP 5, budeme určitě na Pragovce spokojení.

Do vaší skupiny z přeboru sestoupily Třeboradice a Újezd nad Lesy. Vzrostla kvalita soutěže?

Minulou sezónu postoupili do přeboru z naší skupiny Spoje, Tempo a Uhříněves. Tyto tři týmy oproti zbytku soutěže vyčnívaly. Tuto sezónu vnímám tak, že bude spíše vyrovnanější, než ta předchozí. Právě Třeboradice favorizuju na vítěze skupiny, protože se budou chtít určitě hned vrátit do přeboru. Celkově šla A třída hodně nahoru.

Teď se utkáte právě s Třeboradicemi. To bude velká bitva…

Víme, že Třeboradice jsou velice kvalitní tým. Potkali jsme se s nimi i v přátelských utkáních. Nečeká nás nic lehkého, ale myslím si, že jsme dobře připravení a do zápasu určitě dáme maximum, abychom bodovali. Já osobně jdu do toho zápasu vyhrát.

Jaká je na Pragovce parta? Představte nám trochu váš tým. V čem je vaše síla?

Dres Pragovky nosím hrdě a s respektem, jelikož jsem v tomto klubu začínal jako kluk. Je to moje srdeční záležitost. Parta na Pragovce je skvělá. Je to, mimo jiné, jeden z důvodů, proč tu jsem. Jsme všichni normální kluci, co mají rádi fotbal a dělají to z lásky a protože je to baví. V našem týmu převládá převážně mládí, což neznamená, že neumíme ocenit starší a zkušené hráče. (usmívá se) Naopak, v důležitých zápasech se o ně můžeme opřít. Naše síla spočívá v bojovnosti a v tom, že pro nás není nikdy nic ztracené, viz zápas v Ďáblicích a Dolních Chabrech.

