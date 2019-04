Finále MOL Cupu si zahrají fotbalisté Baníku Ostrava. V semifinálovém utkání přehráli pražské Bohemians 1:0.

První poločas utkání o pohárové finále byl v režii ostravských fotbalistů. Hostující Bohemians mohli děkovat i štěstí, že do kabin po poločase odešli jen s jednobrankovou ztrátou. To třeba když se v pětatřicáté minutě odrazil míč od jednoho z Pražanů jen do tyče gólmana Valeše.