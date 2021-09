V pražském přeboru už není žádný tým, který by se mohl pochlubit stoprocentní bilancí. Ve šlágru šestého kola hostila Dukla Jižní Město soupeře z Újezdu Praha 4 a zápas skončil bezbrankovou remízou.

Největším lákadlem šestého kola fotbalového přeboru Prahy byl souboj Dukly Jižní Městos Újezdem Praha 4. Diváci viděli skvělý zápas, ale gól žádný. | Foto: PFS

„Utkání to bylo takové, jaké se očekávalo. Bojovné, důrazné, vypjaté. Bohužel ve druhém poločase se nám nepodařilo využít početní převahu, kdy jsme se neuměli dostat do soupeřova vápna. Pro nás to byla ztráta dvou bodů,“ přiznal trenér Dukly Josef Světlík a narazil na fakt, že jeho svěřenci hráli po vyloučení Jeřábka padesát minut dlouhou přesilovku. Ale bez využití.