Hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil, Dominik Starý, Vojtěch Opočenský, Michal Kvítek, Filip Kotala a asistenti Jaroslav Hádek a David Žůrovec. To je sedmička nováčků z ČFL a MSFL, která by měla na jaře začít pískat profesionální fotbalové soutěže. „Budeme je chtít zapojit do druhé ligy a proces budeme chtít malinko urychlit. Pokud se to podaří a budeme přesvědčení, že na to někdo má, tak mu třeba dáme ke konci soutěže i zápas první ligy,“ popisuje předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Český fotbal tak jde dál cestou zapojování většího množství mladých rozhodčích. Samotný proces ale trvá déle, než tomu bylo v minulosti. „Nováčky musíte proškolit pod VARem, což je proces, který trvá. Musíte to poslat na UEFA a sehnat na to peníze. Dřív to bylo jednoduché. Vzal jste dobrého rozhodčího ve druhé lize a poslal jste ho do první,“ vysvětluje Příhoda.Nově vybraná sedmička sudích, kteří mají od jara pískat první a druhou ligu, už spolu s dalšími kolegy absolvovala celý třídenní seminář. Na něm se vedle fyzických testů řešilo hlavně pravidlo hry rukou, využívání video asistenta rozhodčího a také spolupráce na hrací ploše.

„Ruce jsme se věnovali, to je vždycky na hřišti problematické. Snažili jsme se sjednotit tak, aby bylo posuzování pro všechny čitelné. V průběhu sezony ale určitě budou situace, o kterých se bude diskutovat,“ komentoval zkušený sudí Karel Hrubeš.

„Posun u ruky je v tom, že se to od léta snažíme držet stejně. Novinka je v tom, že už máme objeto osm klubů, kterým jsme dali stejný výklad. Diskutujeme o tom se všemi hráči a realizačními týmy a myslím, že spoustu věcí jsme si vyjasnili,“ doplnil Příhoda.

Ten si sám jasně uvědomuje i emoce, které ve fanoušcích i hráčích vyvolává používání VARu. „VAR se velmi diskutuje v celé Evropě. Pořád je to novinka a očekáváním bylo, že vyřeší sto procent situací. Tak to ale není. Jsou situace, kdy to bude rezonovat. Každopádně ale chceme, aby rozhodčí měli větší zodpovědnost a VAR do toho tolik nevstupoval,“ doplnil.Předseda komise rozhodčích hovořil také o myšlence dát klubům možnost delegovat na utkání zahraniční rozhodčí. „Pořád je to v běhu. Poptali jsme přes generálního sekretáře Bundesligu a polskou ligu. Teď čekáme na zpětnou vazbu, kolik to stojí peněz a jaké jsou podmínky, aby rozhodčí přijeli. Jakmile to budu mít, tak to pošlu všem klubům. Pokud kluby budou mít zájem o zahraniční rozhodčí, tak jim vyjdeme vstříc. Úskalím jsou ale finanční prostředky, to si kluby budou muset zaplatit,“ uvedl Příhoda, který očekává, že tato možnost by se mohla využít například u derby pražský S.

Na setkání s novináři se pochopitelně dostaly na přetřes i aktuální úplatkové aféry, kterými se zabývá etická komise Fotbalové asociace České republiky. „Čekáme na závěry etické komise nebo disciplinárky. Dokud závěr nebude, tak budou pískat všichni,“ vysvětlil Příhoda.

„Je to nepříjemná situace pro fotbal. Všichni vnímáme, co probíhalo v médiích. Můj jediný recept je jít na utkání a tohle hodit za hlavu. Záleží na nás, jak utkání odřídíme. Co si o tom budou lidé myslet, závisí na tom, jak se budeme na hřišti rozhodovat,“ doplnil Hrubeš.

Ten sám byl na podzim za chybné rozhodnutí na hřišti potrestán odesláním do druhé ligy. V zápase Plzně s Jabloncem totiž chybně odvolal pokutový kop a neudělil červenou kartu Tomáši Malínskému. „Takto to bylo vyhodnoceno, takže jsem to respektoval a připravoval se na další část sezony,“ pokrčil rameny Hrubeš, který by se od jara měl vrátit znovu na prvoligové trávníky.