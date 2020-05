On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Sobotní ligová předehrávka (oficiálně jde o dohrávku dvakrát odloženého utkání) je velkým testem pro celou fotbalovou rodinu. Přiláká novináře, na místo přijede televizní štáb. K tomu ještě hrstka policistů a zdravotníků. Hráči, sudí a pár lidí na podávání míčů. Jinak ani živáček. „Mrzí nás, že hlediště bude prázdné,“ povzdechl si mluvčí domácího klubu Martin Kovařík.

Osmnáct tisíc míst nikdo neobsadí. I když… „Neuhlídáme vše. Když někdo vyleze na strom za tribunou, tak ho pochopitelně nepřijedeme sundat, leze tam na vlastní nebezpečí,“ dodal Kovařík.

Fanoušci na tribuně

A co stojí za zmínku: na pár fanoušků se dostane i na sedačky (lehce neoficiálně). Teplice totiž využily skulinu v nařízeních. Severočeský klub pošle na tribunu tři příznivce, kteří budou mít svou práci. Zapojí se do podávání míčů. Tahle zpráva nejvěrnější teplické publikum dojala.

„Jsem moc rád, že na nás klub myslel. Chodím sem už dvacet let, zápas co zápas. Tak to beru i jako takovou odměnu. Kdyby to bývalo nevyšlo, už jsem přemýšlel, že si půjčím nějakou plošinu, ze které se budu s ostatními dívat za severní tribunou, tam je nízká zídka,“ uvedl Marek Mařík, šéf zdejšího fanklubu.

Ještě k atmosféře. Zatím se počítá s tichem, které naruší jen hvizd arbitra či pokyn z lavičky. „Rádi bychom z reproduktorů pustili aspoň nějaký ruch, aby nasimuloval zaplněné tribuny. Ale asi to zakáže technický delegát,“ konstatoval Kovařík.

A tím se dostáváme k nařízením, které poslední dny zaměstnaly mnohé teplické funkcionáře. Co požadavek, to speciální postup.

Tělo na tělo

Hráči půjdou na hřiště odděleně. „A na lavičkách budeme mít rozestupy, rozšiřujeme je,“ přiblížil Kovařík.

Pro hráče na hřišti to bude také velká změna. Vlastní lahev na pití, sprchování na etapy a zakázané rehabilitace.

Zdroj: Deník

Absurdní, pomyslela si většina hráčů. Včetně Tomáše Grigara, zkušeného brankáře Teplic. „Pomalu se na sebe ani nebudeme moct podívat, ale při standardkách ve vápně se budeme tlačit tělo na tělo,“ poznamenal.

Útroby Stínadel by měly být co nejvíce průchozí, aby nikdo nesahal na kliky. „Kde je to možné, tam budou dveře otevřené. Ty ostatní se budeme snažit co nejčastěji dezinfikovat. Co se pomůcek a míčů týče, ty se dezinfikují vždy po zápase a po tréninku. My se pokusíme frekvenci dezinfikování zvýšit,“ dodal Kovařík.

Tohle všechno kvůli koronavirové pandemii.

Mimochodem, hráči už za sebou mají kontrolní testy. Dva nakažení (Slavia, Mladá Boleslav) zůstávají v izolaci. Ostatní mohou hrát. „Hradila to asociace. Ale pokud bychom chtěli nominovat dorostence, museli bychom mu test zaplatit sami,“ upozornil Kovařík.