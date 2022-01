Zmiňovaný sobotní zápas Sparta B - Vltavín proti sobě postavil druhý tým podzimní tabulky druhé nejvyšší soutěže a lídra skupiny A ČFL. "Hrál se krásný fotbal. A musím říct, že i když jsme prohráli, byli jsme spokojení," pokračuje Foldyna. "Začali jsme dobře, ale nedali góly a naopak dvakrát inkasovali. Hru jsme vyrovnali, měli zase šance, ale prostě neskórovali. I když nám pár kluků chybělo, odehráli jsme dobrý zápas," dodává.

OBRAZEM: Remíza na úvod. Admira vstoupila do turnaje v Brandýse

Během víkendu odehrálo přípravné zápasy všech sedm pražských účastníků ČFL a kromě Vltavínu nikdo z nich neprohrál. Vyšehrad si poradil s Českým Brodem, Slavia B s Chlumcem, Motorlet s Libiší, Admira s týmem Most/Souš, B týmy Bohemky a Dukly remizovaly. Prvně jmenovaný klub v Benešově a druhý doma s Hostouní. Z pražské divizní dvojky prohrála Aritma s Kolovraty, Meteor se do přípravných bitev pustí až tento víkend.

Právě Admira si v úterý užije přípravnou perličku, na kterou se jen tak nezapomíná. Na Strahově si totiž parta z Kobylis zahraje proti Spartě, kterou v sobotu čeká v Českých Budějovicích ostrý start jarní části FORTUNA:LIGY. Nepůjde o tradiční generálku, tu si sparťané odbyli na španělském soustředění proti Lokomotivu Moskva (prohra 2:3), ale o modelové tréninkové utkání za zavřenými dveřmi.

"Vzhledem k tomuto jsme se v zápase proti Mostu/Souši snažili dostatečně rozložit síly a nastoupilo dvacet hráčů a dva brankáři," říká trenér Admiry František Peřina. "Aspirant na postup do ČFL předvedl velmi dobrý výkon, přesto jsme to byli my, kdo udával tempo a způsob hry. Do druhé půle jsme prostřídali skoro celou jedenáctku. Kontrola míče byla po celé utkání velmi ztížena opravdu velmi silným větrem, přesto jsme utkání rozhodli dvěma brankami," dodává.

Pražský fotbal: Kdo, kde a s kým tento týden?

Přípravné zápasy pražských týmů z ČFL a divize

Vyšehrad - Český Brod 3:0 (2. a 58. Vandas, 35. Vojta), Sparta B - Vltavín 2:0 (10. Žížala, 33. Dao), Slavia B - Chlumec nad Cidlinou 5:2 (7. Šimeček, 59. a 76. Š. Beran, 68. a 86. Kopáček - 38. Samko, 75. Holec), Motorlet - Libiš 7:1 (branky Motorletu Jánský 3, Rataj, Zelenka, Vaněk, Kochan), Benešov - Bohemians B 3:3 (60. Stejskal, 72. Hrobník, 75. Kalod - 27. Müller, 52. Farkaš z penalty, 83. Petrouš), Dukla B - Hostouň 1:1 (33. Kočí - 36. Fotr), Admira - Most/Souš 3:1 (branky Admiry Martinic, Michálek, Mráz), Aritma - Kolovraty 1:2 (branka Aritmy Ielitro)