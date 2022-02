"Nevyužili jsme spoustu šancí, hlavně v prvním poločase jsme mohli jeden dva góly dát. Soupeř si vypracoval šance až po našem gólu. Zápas skončil zaslouženou remízou,“ řekl po utkání žižkovský kouč Martin Pulpit.

Souboj dvou účastníků F:NL se odehrál také ve Vlašimi, kam přijela Dukla. Ta rychle prohrávala, ale pak se třikrát prosadila a vyhrála 3:1. V dresu Pražanů se ukázal útočník Marek Červenka, bratr Romana - kapitána olympijské hokejové reprezentace, který před pár dny přestoupil na Julisku právě z Vlašimi.

"Jsme rádi za výhru. Mužstvo potřebuje přesně tyhle zápasy, kdy dokáže výsledek otočit. Měl jsem radost, že si kluci za obratem šli. Každý vstřelený gól nám dodá energii, bylo to vidět i v soutěži. Doufejme, že nám tohle utkání pomůže. Rozjížděli jsme se ale pomaleji. Soupeř byl pohyblivý a kvalitní. Postupně jsme začali být nebezpečnější a myslím si, že jsme výsledek otočili zaslouženě," těšilo trenéra party z Julisky Bohuslava Pilného.

A do třetice zápas dvou druholigových soupeřů - Sparta B remizovala na Strahově s Chrudimí.

První letošní prohru musela překousnout Admira, ta padla v Podolí s Duklou B 1:2. Dva góly vítězů dal Šebrle, jinak člen dukelského áčka.

"Utkání mělo dva poměrně rozdílné poločasy. V tom prvním byla jednoznačně lepší Dukla. Její hráči měli lepší pohyb, byli rychlejší a důraznější. Do druhého poločasu jsme vystřídali šest hráčů a obraz hry se zcela zásadně změnil. Střídající hráči naši hru oživili, Prakticky celý druhý poločas jsme si vynutili trvalý tlak a dostávali hráče Dukly do úzkých. To, co naší hře chybělo, byla kvalita a důraz v pokutovém území v situacích, které volaly po gólu," uznal trenér Admiry František Peřina.

Vedle Admiry prohráli i další dva účastníci skupiny A ČFL, Vyšehrad s Mladou Boleslaví B 2:3 a Vltavín ve Velvarech 2:4. Béčko vršovických klokanů (skupina B) jelo k zápasu proti SK Rakovník, který rozdrtilo 7:1.

Do hry se zapojily rovněž oba pražské divizní celky - Aritma porazila Libiš a Meteor uspěla v Sedlčanech 2:0. Meteor se zapojil do herní části přípravy jako poslední, byl to jeho první zimní přípravný zápas.

"Na hráčích byla ještě vidět drobná únava a vzhledem k testování nových hráčů i tomu odpovídající nesehranost na hřišti. Zápas se hrál na umělé trávě o menších rozměrech z čehož pramenila i spousta osobních soubojů. I díky tomu se našim hráčům nedařilo dodržovat taktiku naordinovanou trenérem. I přes dvě lehká zranění našich hráčů z prvního poločasu jsme měli po celé utkání mírnější převahu. Odjížděli jsme spokojení, ale ve hře je stále co zlepšovat," řekl k utkání asistent trenéra libeňského týmu Petr Seidel.

