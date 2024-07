"Podstatné bylo, aby hráči postupně do nohou nabírali zápasovou zátěž. Stále jsme ve fázi sezony, kdy trénujeme opravdu tvrdě. Je pro mě důležité, že i přes spoustu naběhaných kilometrů nedošlo k žádným zraněním," začal své hodnocení nový hlavní kouč Sparty Lars Friis.

"První polovina duelu byla z naší strany trochu statická, ale ve druhém poločase už byli dynamičtější, což mohla způsobit i větší únava na straně soupeře. Šlo o typ zápasu se kterým se můžeme setkat i v Evropě. Soupeř bránil na své polovině a čekal na protiútoky. Je dobré, že jsme si to mohli vyzkoušet," pokračoval.

Zápas přinesl spíše opatrnější taktičtější fotbal a na první gól se čekalo přes hodinu, střelecký účet v 62. minutě otevřel Wiesner. V závěrečné desetiminutovce pak dali výsledku konečnou podobu Olatunji se Schánělcem.

Kouč Friis se svým týmem se už musel obejít bez tria mladíků, kteří zamířili hostovat do zahraničí - Ševčík, Sejk a Karabec. "Jedná se o tři hráče, kteří jsou velmi talentovaní a kvalitní. Všichni jsou nadějí směrem do budoucna. Bohužel nebylo možné jim momentálně poskytnout dostatek herního vytížení. Konkurence v týmu je příliš vysoká, takže jsme se rozhodli, že pro ně bude vhodné najít zahraniční angažmá. Všichni odchází do velkých klubů, tedy do prostředí, kde mohou růst pod velkým tlakem. Přesně to potřebují, aby mohli sbírat cenné minuty a rozvíjet se," vysvětloval tyto kroky.

Řeč na pozápasové tiskové konferenci přišla také na složení obrany, která přišla o svého lídra a kapitána, Ladislava Krejčího, jenž přestoupil do španělské Girony.

"Určitě potřebujeme posílit kádr o další hráče. V tuto chvíli není kompletní, protože chceme mít každou pozici pokrytou dvěma až třemi hráči. Momentálně nedokážu říct, o které pozice půjde, ale určitě se to týká i defenzivy. Řekl bych, že na pozici levého stopera zatím podává dobré výkony Jaroslav Zelený, který by mohl být jednou z variant na tento post. V tento moment je ale těžké přesně říct, co a jak bude. Když se na stejnou otázku zeptáte v září, určitě budu vědět víc," uzavřel své povídání dánský trenér.

Sparta Praha – Spartak Trnava 3:0 (0:0)

Branky: 62. Wiesner, 80. Olatunji, 89. Schánělec. Rozhodčí: Berka – Hádek, Zoufalý. Žluté karty: 21. Vindahl, 83. Wiesner – 32. Mikovič 40. Štětina. Diváků: 5938.

Sparta 1. poločas: Vindahl – Sørensen, Panák, Večerka – Daněk, Pavelka, Vydra, Ryneš – Pešek, Tuci, Hranoš. 2. poločas: Vorel – Uhrinčať, Kukučka, Zelený – Wiesner, Sadílek, Solbakken, Suchomel – Krasniqi, Olatunji, Schánělec.

Trnava: Frelih – Holík, Šulek, Štetina, Twardzik (46. Karhan) – Kubista (24. Kratochvíl), Procházka, Mikovič (63. Bainović) – Corryn (63. Breznik), Ďuriš (70. Ahl), Azango (70. Paur).