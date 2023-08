Plukovníkův příchod na Duklu

S originálními představovačkami umí ale přijít i jiné kluby než jen Sparta. Za zmínku určitě stojí video pražské Dukly z loňského června, prostřednictvím něhož druholigový klub oznámil příchod trenéra Petra Rady.

To zachycuje rázný příchod respektované osoby do kabiny mužstva. Na chodbě mu členové Dukly salutují, zatímco klubová mládež si v deníku Sport čte o Radově konci v předchozím angažmá v Jablonci. Po příchodu do kabiny jsou vidět jen nohy, které předvedou několik žonglů s míčem a poté ho chytí do rukou. „A teď začne vojna!“ zahlásí známý bouřlivák Rada ve vojenské uniformě.

„Nápad na video pochází z dílny agentury Xproduction, jmenovitě od Michaela Marka. Celé to vzniklo prozaicky – Petr Rada je legendou armádní Dukly, kde samozřejmě sloužil také základní vojenskou službu, a jelikož ho všichni znají jako bouřliváka, kterým skutečně je, vzniklo video A teď začne vojna!“ popisuje marketingový a obchodní ředitel Dukly Michal Šrámek.

Zdroj: Youtube

„Video poukazuje na to, že Dukla se již několik let snaží vrátit do první ligy, přičemž důvodem předešlých neúspěchů je nedostatek disciplíny. Proto Rada a jeho vojna. Říká se o něm, že je trenér náročný ale férový zároveň,“ dodává.

Vydařený videopočin vzbudil mezi fotbalovými fanoušky velký ohlas. „Ohlasy fanoušků a veřejnosti byly nesmírné a prakticky jen pozitivní! Video kvitovali nejen fanoušci naši, ale i ti z táborů konkurenčních klubů. Kumulovaně na našich vlastních kanálech dosáhlo 100 tisíc zhlédnutí plus se samozřejmě dále šířilo skrze sdílení. Vyhráli jsme za něj také cenu Lukáše Přibyla v kategorii Content a v téže soutěži nám pomohlo vyhrát i Hlavní projekt Petr Rada zpět v Dukle,“ poznamenává Šrámek a dodává, že Dukla se do budoucna podobnému projektu nebrání.

„Nabízí se například postup do první ligy, o který letos znovu usilujeme a který je na Dukle toužebně vyhlížen několika generacemi fanoušků, jež zažily ještě Masopusta a další legendy. Byl by to také návrat Petra Rady, pro něhož je Dukla vůbec prvním týmem ve druhé lize, na jehož lavičce se objevil. Marketingově však hospodaříme se zcela minimálním rozpočtem, takže se musí sejít dohromady nejen nápad a lidé, ale primárně finance,“ zakončuje marketingový ředitel pražského klubu.