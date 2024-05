Šťastným střelcem se stal pardubický obránce, který má v popisu práce spíš gólům zabraňovat. „Těší mě upřímně hlavně týmový úspěch. Chtěli jsme utkání zvládnout, protože jsme tam jeli bez kapitána Lukáše Merkla. Říkali jsme si, že nejlepší by bylo neprohrát a dokonce jsme vyhráli. Gólů moc nedávám, takže jsem byl rád, stál jsem na správném místě,“ radoval se Martin Ráliš.

Branku mu navíc přichystal jeho bratr, pardubický záložník David Ráliš. „Hrajeme spolu v lajně, minulý rok jsme si to zkusili poprvé a pokračujeme. Každý sice nastupujeme na jiné pozici, ale myslím, že nám to spolu jde. Jen občas nedělá dobrotu, když někdo do bráchy zajede, hned se ten druhý ozývá,“ usmál se Martin Ráliš, jemuž v odvetě bude bratr kvůli karetnímu trestu scházet.

V Praze se hrála taktická partie, ve které až do závěru druhého poločasu vládly bezchybné defenzivy. „Zápas byl super. Pardubice mají výborný tým, zkušené borce. Bylo to o jedné chybičce, ze které padne gól, bohužel jsme ji udělali my. Měli jsme šance, které jsme mohli proměnit, ale to Pardubice taky,“ uznal pražský kapitán Michal Vávra.

Jelikož branka padla jedenáct minut před koncem, neměli Predátoři příliš času na odpověď. „Šlo o jeden nezachycený náběh, pak už to tam hráč Pardubic doklepl se šťastným odrazem. Pak jsme vytáhli hru s gólmanem, ale žádné ovoce to nepřineslo, Pardubice hrály opravdu dobře dozadu, šancí jsme moc neměli,“ pronesl Vávra.

Pardubice jako vítěz východní skupiny zvládly roli favorita na hřišti čtvrtého celku západní skupiny. „Vzhledem k tomu, že jsme vůbec poprvé postoupili, věděli jsme, že to nebude snadné, západní skupina byla kvalitní. Ale máme cíl postoupit ještě dál. Podařilo se nám vyhrát, máme to dobře rozehrané a doufáme, že se nám to v Pardubicích povede dotáhnout,“ přál si Ráliš.

V odvetě může hrát PAMAKO s větším klidem. „Myslím, že to bude podobný zápas a vzhledem k našemu hřišti nejspíš ještě víc soubojový než teď. Máme menší hřiště, takže to bude větší boj,“ podotkl pardubický zadák.

Predátoři však na jaře ukazují zlepšení, díky třem jarním výhrám proklouzli do play-off na úkor plzeňských Rytířů. „Řekli jsme si, že od Nového roku si budeme zápasy zase užívat, že tam necháme všechno. Máme super partu a určitě pojedeme do Pardubic s čistými hlavami, užít si to a zkusit postoupit. I kdyby se to nepodařilo, můžeme být spokojení s tím, co jsme předvedli za výkon v prvním zápase,“ řekl Vávra.

Pražský kapitán ještě ocenil soupeře. „Pardubky mají skvělý tým, který musím pochválit, nikdo se nehádal, bylo to férové utkání v režii rozhodčích, kteří taky předvedli super výkon. Parádní čtvrtfinále, které mělo vysokou úroveň,“ doplnil Vávra.

Predátoři Praha – PAMAKO Pardubice 0:1 (0:0)

Branka a nahrávka: 49. M. Ráliš (D. Ráliš). Rozhodčí: Pfeifer – Josipovic. ŽK: Jurčík, Kraus – M. Ráliš, D. Ráliš.

Predátoři Praha: Maksym Dikusar (Jakub Stehno) – Adam Kraus, Miroslav Václavík, Tomáš Jurčík, Radek Klouček, Michal Vávra (C), Ismar Begič, Matěj Jahoda, David Macháček, Milan Šídlo.

PAMAKO Pardubice: Daniel Bartaloš (Filip Vamberský) – Josef Stránský, Michal Jiráský, David Ráliš, Martin Ráliš, Jaroslav Straka, Jakub Slavík, Tomáš Kirchner, Jaroslav Kubát (C), Vítězslav Hrubý.