Takový rozruch naposledy způsobil Nicolae Stanciu a jeho přesun z Letné do Edenu. Negativní i pozitivní emoce to bouřilo na obou stranách Vltavy. A něco podobného se děje i v těchto dnech. Jen Letnou vystřídaly plzeňské Štruncovy sady a aktuální přestup reprezentačního útočníka Tomáše Chorého z Plzně do Slavie.

Vedení klubu samozřejmě tento transfer před fanoušky obhajuje, ale ti jsou rozpolcení. Jedni jej vítají jako chybějící článek do skládačky, jedni mu nedají zapomenout jeho emotivní vystupování v zápasech Plzně se Slavií a jeho několik let starý rozhovor, kde se vyznal k lásce ke Spartě.

"Když jsem byl s tímto návrhem konfrontován poprvé, smetl jsem ho. Postupně se ale můj názor měnil. Roli sehrali naši hráči, kteří ho znají nebo Jindra Staněk. Poznal jsem ho také osobně jako člověka, tátu dvou holčiček. Důležité bylo, že sám chce k nám. Věříme, že týmu může pomoci. Být gamechanger. Proto jsem prosil – dejme mu šanci. A věřte mi, že jsem si vědom rizika i svojí odpovědnosti. Pravda leží na hřišti. Čas ukáže," napsal na svůj twitterový (nyní "X") účet předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Spousta fanoušků tenhle přestup nese velmi těžce, ale na jeho obhajobu vystoupil i jeden z nejznámějších příznivců sešívaných barev, někdejší šéf kotle a dnes moderátor při zápasech, Lukáš Vala, kterému každý říká Strašák.

"Poprvé, když jsem se tuhle možnost dozvěděl, jsem se upřímně vyděsil. Ta představa, že by byl v našem dresu byla hrozná. Po jednom ze vzájemných zápasů jsme spolu dokonce měli menší spor. Byl to jeden z hráčů, kterýho jako soupeře nenávidíte," začal svůj komentář na síti X s tím, že se jej hodně fanoušků ptalo na jeho názor ohledně Chorého v Edenu.

"Mluvil jsem s několika hráči a všichni ve zkratce řekli, že proti němu nikdo hrát nechce, ale s ním jo. Kluci z reprezentace o něm mluvili jako o dobrém klukovi a přiznávám, že mě to trochu donutilo nad tím přemýšlet," pokračoval.

"Několikrát jsem psal, že v týmu potřebujeme, zm*da, hajzlíka, co chce vyhrávat. To je ve velkých zápasech zásadní. Nebudeme si nic namlouvat - tohle splňuje do puntíku, vlastně je to v tomhle ohledu král," popisoval Strašák své dojmy.

"Je spousta věcí, který mi u něj vadí a který si případně bude nutný vyříkat. Je to určitě jeden z nejtřaskavějších přestupů, co jsem za dobu, co fandím, zažil. Možná bych to dříve viděl jinak, ale aktuálně mi mnohem víc vadí dva poslední tituly v rukou největšího rivala. Samozřejmě výsledky nejsou vždycky to primární, ale v aktuálním rozpoložení klubu je vnímám jako zásadní. Pokud nám pomůže vzít si titul zpátky, pokud jim naloží navíc ještě něco od cesty, pokud nám pomůže ničit soupeře, ten přestup zvládnu. On sám určitě ví, že to u nás nebude mít lehký a že fanoušky si nakloní jen když bude jezdit. Jezdit ještě víc než v Plzni. Určitě ví, že na něj část bude pískat, řvát. I přesto do Slavie hodně chce. V tu chvíli se vlastně trošku perverzně těšim, co nám předvede…" uzavřel Strašák.

Jeho slova ocenil i klubový boss Tvrdík. "Děkuji za tento pohled, prošel jsem si něčím podobným. Byly to týdny od zápasu v Plzni (dubnová prohra 0:1, která byla jedna z rozhodujících při marném boji Slavie o titul - pozn. autora), který mě opravdu poznamenal a bolel. Chyběla mi vítězná mentalita, schopnost zvládnout odpovědnost boje o titul," napsal na svůj proslulý twitterový účet.

Tomáš Chorý to nebude mít v Edenu lehké. I ty největší kritiky z řad nejskalnějších fanoušků si ale může získat na svoji stranu. Spoustou gólů, které bude sázet do sítí soupeřů.