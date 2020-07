„Je pro mě překvapení, jakým způsobem se rozhodlo,“ přiznal trenér pražského celku Roman Skuhravý. „Pro nás se na nastavené cestě nic nemění. Po dohodě s majitelem postupujeme stále stejně. I když první liga bude určitě ekonomicky náročnější,“ má jasno Skuhravý.

Přesto si ale trenér přál, aby se baráž odehrála. „Byl bych radši, kdybychom o postupu rozhodli na hřišti. V tuto chvíli nám nezbývá než čekat na dohrání soutěže,“ poznamenal.

Jedna věc se ale nemění: hráči prostě musejí čekat. Předtím čekali na to, zda dojde na baráž, teď pro změnu čekají na dohrání posledních dvou kol o záchranu. „Vůbec jsme nepočítali s tím, že by mohlo zasedání dopadnou takto. Jsme příjemně překvapení,“ pousmál se brankář a nejzkušenější hráč Dukly Filip Rada.

Ten přiznal, že ho naopak moc nepřekvapily koronavirové problémy zachraňujících se týmů. „ Je to zvláštní, že se to stalo v době, kdy jde do tuhého. Nejsem překvapený, trochu jsem to čekal, že se něco takového může stát,“ okomentoval napjatou situaci v Karviné.

Hurá na dovolenou

Místo tvrdého tréninku a ladění formy na rozhodující dvojzápas sezony teď hráči Dukly řeší příjemnější starosti. Kam se vydají na dovolenou? Ta jim totiž začala mnohem dříve, než si všichni plánovali. „Čekáme ještě na vyjádření vedení, ale máme náznaky, že na 99 procent nám dovolená začne okamžitě,“ těší brankáře Radu.

Radost z toho má i kouč Skuhravý. „Pozitivní je, že si můžu naplánovat, kdy začne pro hráče příprava na novou sezonu,“ řekl.

Nadšení fanoušků tradičního klubu je samozřejmě veliké, ovšem řada z nich přehnaný optimismus z návratu mezi tuzemskou fotbalovou elitu ještě lehce brzdí. „Já bych tu euforii trochu krotil. Jak si můžeme být jistí, že se skupina o udržení dohraje?“ ptal se na klubovém diskuzním fóru fanoušek Roman.

Na tuhle otázku přijde odpověď v nejbližších dnech. Na Julisce na ni budou čekat hodně napjatě…