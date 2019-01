Praha /ANKETA/ - Vršovická Slavia, nejstarší klub v nejvyšší fotbalové soutěži, po roce spekulací a jednání změní majitele. Nově do ní vstoupí společnost Vinet kladenského advokáta Václava Slavíčka, která již vlastní stadion v Edenu.

Ilustrační foto. | Foto: PSPA/Slávek Růta

V klubu nadále zůstane i jeho dosavadní vlastník, někdejší ministr dopravy Aleš Řebíček. Nebude už ale jediným vládcem vršovického klubu. S Vinetem totiž vytvoří novou společnost.

Několik hodin to ve středu vypadalo, že Řebíček – který klub v roce 2011 v době jeho vážné finanční krize koupil a de facto tak zachránil před krachem – Slavii prodal a nebude se už na jejím chodu nijak podílet. „Prodávám Slavii společnosti Vinet pana Slavíčka a investora pana Karla Pražáka," citoval Řebíčka server Lidovky. Tuto informaci Slavia na odpolední tiskové konferenci popřela.

„Rád bych na pravou míru uvedl informaci, že Aleš Řebíček prodává Slavii. Tak to úplně není. Spíš se Slavia v rámci jednání, které finišuje, dostává do fúze s vlastníkem stadionu. Vznikne jedna společnost, která bude držet jak klub, tak stadion," uvedl tiskový mluvčí Slavie Jiří Vrba.

Podání žaloby na Slavii

Splynutí by mělo vyřešit problémy mezi klubem a stadionem, které vyvrcholily v květnu podáním žaloby na Slavii. Majiteli arény se nelíbilo, jakým způsobem klub platí nájemné. „V průběhu času se jednáním ukázalo, že jedinou nám známou možností, jak situaci vyřešit, je fúze, splynutí dvou společností do jedné," dodal Vrba.

Jednání mezi oběma stranami se stále vedou, zatím tedy není jasné, jak přesně si akcie a pravomoci majitelé v nové společnosti rozdělí, zda budou mít s klubem dlouhodobé plány nebo budou pokračovat v hledání nového vlastníka.

„O vzájemném spojení stadionu v Edenu a fotbalového klubu Slavia Praha dohoda existuje, ale je podmíněna řadou okolností, o kterých se ještě jedná," popisuje také samotný Slavíček.

Kdo má vlastní stadion?

Změna nicméně klubu přinese několik pozitiv: předně se nemůže stát to, co hrozí vršovickým sousedům z Bohemians, kterým vlastník stadionu zaslal výpověď. Nebo že by vlastník na stadionu pořádal akce bez souhlasu klubu: údajně i kvůli tomu se v minulosti mezi Slavií a Slavíčkem vedl spor.

Slavia bude na stadionu svým pánem, což ani v nejvyšší fotbalové soutěži zdaleka není samozřejmostí. Spíše naopak. Vlastním stadionem se mohou pochlubit jen Sparta, Teplice, Příbram a dočasně – než dojde k plánovanému stěhování – Baník Ostrava.

Díky společnému majiteli se Slavia také může stát zajímavější pro další potenciální kupce. Při jednání o prodeji klubu totiž Slavia v minulosti narážela též na to, že stadion vlastní jiná společnost, která s ním může mít různé záměry.

Řebíček se o Slavii rozdělí s majitelem stadionuUž není sám. Exministr dopravy Aleš Řebíček bude fotbalovou Slavii vlastnit prostřednictvím jedné firmy se společností Vinet, které patří slávistický stadion v Edenu. Původně se přitom mluvilo o tom, že Řebíček klub Vinetu prodá.



Změny byly potvrzeny ve středu, tři dny před velkým a mimochodem už vyprodaným derby Slavie se Spartou. Tady jsou otázky a odpovědi související se slávistickou revolucí.



Co se stane? Řebíček Slavii neprodá, dojde k fúzi. Jedna firma (Řebíček plus Vinet) bude vlastnit klub i stadion. „Jednání finišují," řekl slávistický tiskový mluvčí Jiří Vrba.



Je to překvapení? Není, Řebíček uvažoval o změně vlastnické struktury delší dobu. Mluvilo se o vstupu ruského investora (podnikatele Dmitrije Romaněnka či CSKA Moskva), ve sportovním vedení klubu už na jaře pracoval bývalý záložník Igor Kornějev, ale tahle varianta na poslední chvíli padla.



Spojení Řebíčka s Vinetem nevypadá nelogicky. „Od chvíle, kdy Slavia hraje na svém současném stadionu, existuje napětí mezi majitelem klubu a vlastníkem arény," opakoval věc veřejně známou už mluvčí Vrba.



Majiteli stadionu se třeba nelíbil způsob, jakým klub platil nájemné. „Časem se ukázalo, že jedinou možností, jak problémy vyřešit, je fúze, tedy splynutí dvou společností do jedné," vysvětlil Vrba.



S kým se Řebíček spojil? Za Vinetem stojí kladenský právník Václav Slavíček, jenž předloni koupil stadion v Edenu. Spekulovalo se o propojení Slavíčka s Karlem Pražákem, jenž má blízko ke společnosti PPF, ovládané jedním z nejbohatších Čechů Petrem Kellnerem, ale… „Ne, nikdo za mnou nestojí," reagoval Slavíček.



Jaká vlastně byla Řebíčkova éra? Pozitivum: klub se po kocovině z divokých let, kdy mu po hýření hrozil krach, finančně stabilizoval, ale Řebíček ho už nechtěl táhnout sám.



Sportovně byla minulá tříletka tragédií. Místo o poháry hrála hrdá Slavia o záchranu, chyběla jí jakákoliv koncepce. Měnili se hráči i trenéři: bizarním momentem bylo nelogické angažování sparťanské ikony Františka Straky, jehož z klubu vyštvali fanoušci.Nebo odvolání trenéra Miroslava Koubka po druhém jarním kole a výhře nad Duklou. A nasazení neúspěšného Holanďana Pastoora.



Teď je Slavia v lize osmá, ale se staronovým trenérem Miroslavem Beránkem se do klubu vrátil opatrný optimismus. Co s ním udělá chystaná změna?

Čtěte také: Exministr Řebíček Slávii neprodá, klub ale bude vlastnit s firmou Vinet