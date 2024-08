/FOTOGALERIE/ Když nastoupila největší posila fotbalové Slavie, reprezentační útočník Tomáš Chorý, poprvé k domácímu ligovému zápasu, fanoušci na něj pískali. Když odcházel v 77. minutě zápasu úvodního duelu 3. předkola Ligy mistrů proti belgickému St. Gilloise z trávníku, lidé mu tleskali ve stoje. Dvěma góly v první půli dal základ dobrému náskoku do odvety, Slavia vyhrála 3:1!

Fanoušci červenobílých barev po losu soupeře pro třetí předkolo hýřili optimismem, ale Pražany rozhodně nečekal žádný snadný protivník. Ten také byl v úvodu zápasu aktivnější ale po čtvrt hodině hry se začaly karty obracet. Chorý nejprve prodloužil hlavou míč na Provoda, který gólmana neprostřelil, ale to se v 19. minutě povedlo právě Chorému, když přeskočil obránce a Provodův načechraný míč poslal nechytatelně do sítě.

Když už se všichni začali smiřovat s tím, že se do šaten půjde za stavu 1:0, zaúřadoval Chorý podruhé. Tentokrát mu míč poslal na hlavu Zafeiris a bylo to o dvě branky.

Dvougólové vedení nalilo slávistům čerstvou krev do žil a do druhé půle nastoupili s ohromnou aktivitou. Diouf nejprve pálil z dálky těsně vedle, Zafeirisův centr si posléze málem do vlastní sítě srazil jeden z obránců.

V 57. minutě se pak třepotal míč v belgické síti potřetí a černé svědomí z toho bude mít gólman Moris. Ten do té doby podával výborný výkon, ale tentokrát špatně rozehrál, přihrál Oscarovi a ten bez váhání poslal míč přesně k tyči.

close info Zdroj: CPA zoom_in 3. předkolo Ligy mistrů: Slavia - St. Gilloise.Za stavu 3:0 bylo o vítězi prakticky rozhodnuto, ale hosté přece jenom dokázali zápas zdramatizovat. Pomohl jim k tomu domácí obránce Bužek, který si v 72. minutě nešťastně srazil centr do vlastní branky.

Zbytek zápasu už si ale slávisté pohlídali, navíc závěrečné minuty dohrávali hosté o deseti, když v 85. minutě neunesl nervy Fuseini, jenž atakoval Douděru a rozhodčí okamžitě tasil červenou. V závěrečných pěti minutách musel pro karty, tři žluté a onu červenou, sahat hned čtyřikrát.

Do odvety, která se v Belgii hraje za týden, si tak Pražané vezou slibný náskok 3:1!

Slavia - St. Gilloise 3:1 (2:0)

Branky: 19. Chorý (Provod), 41. Chorý (Zafeiris), 57. Oscar – 72. vlastní Bužek. Rozhodčí: Stieler – Gittelmann, Weickenmeier (všichni Německo). Žluté karty: 68. Provod, 85. Oscar - 43. Vanhoutte, 53. Puertas, 85. Moris, 89. Teklab. Červená karta: 85. Fuseini (St. G).

Slavia: Kinský – Prebsl, Ogbu, Zima – Masopust (C) (65. Douděra), Zafeiris (65. Bužek), Oscar, Diouf (83. Bořil) – Schranz, Provod (77. Vorlický), Chorý (77. Chytil).

St. Gilloise: Moris – Mac Allister, Mačida, Leysen – Castro-Montes, Teklab, Vanhoutte, Sadiki (64. Rasmussen), Puertas (79. Ait El Hadj) – Eckert Ayensa (64. Fuseini), Rodríguez (64. Kabangu).