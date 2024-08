Slávisté si zahrají závěrečné předkolo Ligy mistrů. Po domácí výhře 3:1 nad belgickým vicemistrem Union St.Gilloise se jim povedla i odveta v Bruselu. Tu vyhráli 1:0 gólem Václava Jurečky z 84. minuty. Během šesti soutěžních zápasů nové sezony slávisté inkasovali jediný gól, vlastní, z kopačky soupeře ještě nebyli ani jednou pokořeni. O postup do vysněné Ligy mistrů si zahrají dvojzápas s francouzským Lille.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského si o účast v hlavní fázi Ligy mistrů zahrají proti Lille. Dvojzápas proti čtvrtému týmu uplynulé sezony francouzské nejvyšší soutěže začnou příští úterý venku, k odvetě nastoupí o týden později ve středu doma.

Slavia usiluje o třetí postup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou si dosud zahrála v letech 2007 a 2019. Stejně jako Sparta získá za postup do závěrečného 4. předkola 4,29 milionu eur (108 milionů korun), zároveň má jistých nejméně dalších 3,63 milionu eur (91,5 milionu korun) za případnou účast v základní části Evropské ligy, kam by červenobílí přešli v případě vyřazení od Lille.

Union St.Gilloise - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 84. Jurečka. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič - Markovič (video, všichni Srb.). ŽK: Vanhoutte, David - Zima, Diouf. Diváci: 7249. První zápas: 1:3, postoupila Slavia.

Saint-Gillloise: Moris - Mac Allister, Vanhoutte, Machida - Castro-Montes, Sadiki, Ait El Hadj (65. Rasmussen), Puertas, Teklab (69. Terho) - Rodríguez (69. Kabangu), David (81. Eckert Ayensa). Trenér: Pocognoli.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Zima - Masopust (64. Douděra), Zafeiris (64. Prebsl), Oscar, Diouf (82. Bořil) - Schranz (82. Jurečka), Provod (90. Jurásek) - Chorý. Trenér: Trpišovský.