Tomáši, jak se vám zápas líbil?

Má dvě strany. Je neuvěřitelné hrát s Barcelonou tak vyrovnaný zápas, možná je i předčit v koncovce a ve hře, ale zase je to bez bodů jak s Dortmundem. To nás hodně mrzí.

Co chybělo k lepšímu výsledku?

Produktivita. Ještě jsem neviděl statistiky, ale co jsem hned po zápase slyšel, tak jsme je jednou tolik přestříleli. Vybavuji si hrozně moc šancí, hodně náznaků, co jsme měli ve vápně a posledních dvacet minut jsme je tlačili. Ale chybí body, dá se to přirovnat k zápasu s Dortmundem. Když chceme s těmito týmy uspět, musíme proměňovat více šancí. Bohužel proměníme jednu ze šesti.

I přes gól ve třetí minutě zápasu jste se nezlomili. Svědčí i tohle o vaší síle?

Chceme hrát na velké riziko, a to k tomu patří. Když se udělá chyba, dostane se gól. Když to riziko naopak vyjde, tak z toho máme šanci, otočíme hru. A svědčí to o tom, že jsme v tomhle ohledu vyspělejší tým. Že se nepoděláme. Srazila nás produktivita. Více než první inkasovaný gól byl zbytečný ten druhý. Bojíme se, aby si nás nevyťukali, nedávali nám góly do prázdné brány, a pak dostaneme branku ze standardky. To byl zlom.

Říkali hráči Barcelony na konci zápasu něco o vašem výkonu?

Ještě jsem nic neslyšel. Je pro nás ale skvělé, že takové týmy proti nám zdržují a bojí se v posledních minutách o výsledek a zakopávají míče do autu. Když se ale někdo podívá na tabulku, tak tohle neuvidí. Tam máme jeden bod.

Jaké bylo poměřit se s nejlepšími hráči světa?

Bylo to skvělé. Barcelona je prakticky nejlepší tým na světě, my si to s nimi rozdáme na férovku a takhle to dopadne. Hrajeme s nimi vyrovnaný fotbal. Koukáme na ně v televizi, teď jsme je potkali na hřišti a dokázali se jim vyrovnat. V této konfrontaci je to pro každého krásná vzpomínka a je super to zažít. Jen to vyvrcholení chybí.

Messi si připsal gól a přihrávku…

Když měl balon, tak to vždy smrdělo gólem nebo šancí. Co jim dokáže vytvořit, je neuvěřitelné. Dělá Barceloně celou hru. Když má balon, natáhne na sebe jednoho nebo dva hráče nebo někoho udělá, jindy pošle hráče samotného na bránu. Není vůbec divu, že je s Ronaldem nejlepší na světě.

Bylo vůbec možné ho bránit? Přišel jste během zápasu na to jak?

To je hrozně složité. Jediné, co mu nevoní, je být u něj dřív, než dostane balón. Když ho má, tak na sebe natáhne hráče nebo ho hned pošle někomu jinému. Jediný způsob, jak ho ubránit, je nepustit ho k míči.

Co vám problesklo hlavou, když jste si jako kapitán podával s Messim ruku?

Krásná vzpomínka. Být kapitán proti Leo Messimu, to je nepopsatelné. To jsem si asi nikdy ani nevysnil. Za to jsem hrozně rád, že jsme tam takhle stáli. Na zápas budeme časem vzpomínat určitě v dobrém. Ztracené body nás ale mrzí.

Přehráli jste uprostřed hřiště Barcelonu, to pro vás je skvělou vizitkou.

Těší to. Nebylo to jen ve středu, ale i na krajích. Myslím, že jsme měli kdekoli rychleji odražený balón, byli jsme rychlejší. To je pro nás pro všechny pozitivum. Už to bylo i s Dortmundem a na Interu. Jsme hrozně rádi, že se vyrovnáme nebo i předčíme takové týmy. Musíme si z toho vzít jen to nejlepší.

Zklamali jste jen v koncovce. Dá se to vůbec natrénovat? Šancí bylo dost…

V lize jsme klidnější. Liga mistrů, to je něco jiného. Někdo zpanikaří, snaží se zahrát akci co nejrychleji. Musíme mít víc klidu. Ale je to hodně o zkušenostech. Soupeři mají každý desítky i stovky startů v pohárech, my jich máme sotva deset. I o tom to je. Do dalších zápasů se ale jednoduše musíme zklidnit, a když takové góly budeme dávat, uděláme body.

Zvyšuje se vám sebevědomí? Co si dovoloval David Hovorka na Messiho, to se jen tak nevidí…

Bylo to skvělé! David má veliké sebevědomí, což je u fotbalisty správné. Také tentokrát odvedl maximum. Bóřa dal gól a plno kluků se dostávalo do šancí, dělali kličky protihráčům. To si někteří fanoušci proti Barceloně nedokázali ani představit.

Co byla první slova trenéra po utkání?

Že je na nás pyšný, ale také ho to mrzí. Kdyby to bylo poprvé, že takto uhrajeme zápas s Barcelonou a prohrajeme, to se stane. Ale tohle už je prakticky potřetí. Mrzí to nás i je, trenéry. Myslím si, že časem budeme rádi za to, jak jsme s nimi hráli.

Skupina je v polovině. Jaký je váš další cíl? Boj o třetí místo?

Ano. Inter vyhrál, což nám boj o třetí místo komplikuje. Máme před sebou ale další tři utkání, se všemi jsme hráli vyrovnaně. Budeme hrát pořád aktivně, musí se to konečně přiklonit na naši stranu.