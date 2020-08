I když… Hned na úvod sezony tady jedna je. Během letní přípravy byly Třeboradice v karanténě, ale na start sezony se stihly připravit. Ovšem Újezd nad Lesy spadl do povinné čtrnáctidenní karantény před pár dny a první dvě kola tak musí odložit své zápasy.

„Samozřejmě jsme sledovali situaci a tak trochu jsme čekali, že se v některém klubu může podobný problém objevit. A bohužel jsme to v tuhle chvíli my,“ přiznal trenér Josef Šimek, který má na soupisce spoustu zvučných jmen v brance sparťanskou legendu Jaromíra Blažka a před ním bratrskou dvojici Jarolímů, Lukáše a Davida.

Pražskými šampiony jsou stále hráči týmu SK Újezd Praha 4

„Situace s nimi je stejná jako v minulé sezoně. Na soupisce jsou. To, jak budou chodit, záleží na jejich trenérském vytížení,“ vysvětluje. Vzhledem k tomu, že minulá sezona byla násilně ukončena již po šestnácti odehraných kolech, pořád platí, že úřadujícími pražskými šampiony jsou hráči týmu SK Újezd Praha 4. Ti se sice na jaře dívali na záda béčku Admiry, ta ale na bombastický úspěch nemohla dosáhnout díky zásahu „vyšší moci“.

„Letos bychom se chtěli zkusit poprat postup,“ hlásí kouč Újezdu P4 Karel Jeřábek. Jeho už tak nabitý kádr se dočkal velikého posílení. Řady bývalých ligových hráčů v přeboru totiž rozšířil Antonín Rosa, který má na svém kontě téměř dvě stovky odehraných zápasů v nejvyšší soutěži. „Je to nejen výborný fotbalista, ale i skvělý kluk,“ pochvaluje si trenér Jeřábek.

A radost z nového angažmá má i sám bývalý hráč Teplic, Mladé Boleslavi nebo Jihlavy. „Měl jsem nějaké nabídky ze třetí ligy i divize, ale já měl představu, že bych chtěl hrát přebor, ten mi přišel ideální,“ vysvětluje svůj krok. „Může za to Tomáš Pešír. Stačilo s ním jedno kafe a já věděl, že to je ten pravý klub. Co Pišta řekne, tak to platí, vyprávěl mi o tom, jaká je tam parta, jak to tam jde fotbalově,“ usmívá se Rosa.

Kdo další?

Jak bylo řečeno, v době přerušení minulé sezony vedla přeborovou tabulku Admira B. Rezerva z Kobylis by se ráda i letos pohybovala na nejvyšších příčkách. „Odehráli jsme těžká utkání se soupeři s víceméně divizní kvalitou. Cílem je umístění v horní polovině tabulky a příprava hráčů pro první mužstvo,“ přibližuje hlavní úkol týmu jeho kouč Pavel Gregor. „Minulá sezona se nám povedla dobře, byť skončila, jak skončila. Nově vybudované mužstvo vytvořilo dobrý tým,“ dodal.

V kom hledat další favority? Zpátky na špičku budou chtít Třeboradice, Přední Kopanina, Dukla Jižní Město, Uhelné sklady. Okruh hlavních favoritů se nemění. Ovšem pražský přebor je v jedné věci specifický dolů o soutěž níž sestupují hned čtyři nejhorší celky. A to slibuje nesmlouvavý boj o každý bod od začátku až do konce sezony. „Chtěli bychom se prezentovat ofenzivní hrou a pohybovat se na předních příčkách tabulky,“ vzkazuje trenér Dukly JM Josef Světlík

Vedle zmiňovaného Újezdu se o exligistu posílila i Přední Kopanina, kam přišel zkušený obránce Jiří Krejčí. Soupiska týmu od letiště je tak pořádně nabitá. Najdete na ní například Daniela Koláře či Pavla Šultese.

„Přebor není jednoduchá soutěž. Určitě se nedá hrát bez tréninku, to asi můžete třeba v klubech, které hrají o dvě soutěže níž. Ale v přeboru se musí makat,“ ví Krejčí. „Těším se na spolupráci s Danem Kolářem. Vyrůstali jsme spolu na Spartě. Vím, že má svoje povinnosti při práci pro Plzeň, ale říkal, že bude pokračovat,“ dodává.

Přebor tedy začíná. Zajděte se na něj podívat. Stojí totiž za to!

Úvodní kolo pražského přeboru

Sobota 10.15: Újezd Praha 4 Slavoj Podolí

Sobota 10.15: Motorlet Praha B Admira Praha B

Sobota 10.30: Dukla Jižní Město SK Hostivař (v Kunraticích)

Sobota 10.30: FC Zličín Sokol Královice

Sobota 10.30: SK Uhelné sklady FC Přední Kopanina (v Řepích)

Sobota 17.00: Olympia Radotín Slavoj Vyšehrad B

Neděle 17.00: Viktoria Žižkov B Sokol Kolovraty

Odloženo na 2. září: SK Třeboradice FK Újezd nad Lesy