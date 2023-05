/FOTO, VIDEO/ Ve sportovním areálu ABC Braník vyvrcholilo v úterý 16. května pražské finále fotbalového turnaje McDonald´s Cup v mladší kategorii, tedy pro žáky prvních, druhých a třetích tříd. Vítězem a postupujícím do celostátního finále v Uherském Hradišti se stal tým kbelské základní školy!

McDonald´s Cup: 1. místo ZŠ Praha Kbely. | Foto: Deník/Michal Káva

Do pražského finále se probojovala osmička nejlepších týmů, které byly rozlosovány do dvou základních skupin. Z nich šly dva nejlepší týmy do semifinále a jeho vítězové si to pak rozdali o pohár pro vítěze a právo postupu do celostátního velkého klání.

Složení finále bylo spravedlivé, potkala se v něm totiž dvě nejlepší družstva turnaje, která ve čtyřech zápasech ani jednou neprohrála. Děti bojovaly se zápalem a nadšením, vítěz ale může být pouze jeden… a tím se stal tým Kbel.

Zdroj: Deník/Michal Káva

McDonald´s Cup: Starší kategorii ovládli žáci z Marjánky. Jedou na velké finále!

"Měli jsme ambice postoupit alespoň do semifinále. Minule jsme smolně vypadli v semifinále, tři kluci nám zůstali, jsou třeťáčkové, takže mohli zůstat v mladší kategorii a věřil jsem, že to společně můžeme dotáhnout do finále. Když jsme viděli, jak to všechno kolem sebe Radlice mlátí, čekali jsme, jak to bude ve finále vypadat a že do toho dáme všechno. Nakonec nám to vyšlo. Byli jsme šťastnější, určitě ne výrazně lepší než Radlice. Šli jsme štěstíčku naproti," pochvaloval si učitel ZŠ Kbely a trenér kbelského Spartaku Michal Nebeský.

Turnaj se všem účastníkům líbil. Někdy to na hřišti mezi hráči i mimo něj mezi trenéry trochu zajiskřilo, ale celý McDonald´s Cup provázela výborná atmosféra a každý fotbalista či fotbalistka se snažili ukázat to nejlepší, co umí.

Zdroj: Deník/Michal Káva

"Turnaj je skvělý. Děti si zaběhají, zasportují a také se ulejí ze školy, takže jsou rády," směje se Michal Nebeský a pokračoval: "Jen je škoda, že takových akcí není více."

Jeho parta teď pojede do Uherského Hradiště na velké finále. "Vůbec netuším, co nás tam čeká za soupeře. Předpokládám, že půjde o týmy ze sportovních, spíše přímo fotbalových škol. Na druhou stranu my máme kluky, kteří spolu ve Spartaku Kbely hrají dva tři roky, takže bychom mohli být důstojným soupeřem. Uvidíme, jací budou soupeři," dodal trenér vítězného týmu.

Zdroj: Deník/Michal Káva

Výsledky

Skupina A: Radlice - Angel 5:1, B. Hrabala - V. Čáslavské 2:3, Angel - V. Čáslavské 3:0, Radlice - B. Hrabala 5:2, B. Hrabala - Angel 1:1, V. Čáslavské - Radlice 3:5

Pořadí: 1. Radlice 9 bodů, 2. Angel 4, 3. V. Čáslavské 3, 4. B. Hrabala 1

Skupina B: Archa - Strossmayer 3:2, Kbely - Chelčického 7:1, Strossmayer - Chelčického 1:1, Archa - Kbely 1:3, Kbely - Strossmayer 4:1, Chelčického - Archa 2:7

Pořadí: 1. Kbely 9 bodů, 2. Archa 6, 3. Strossmayer 1, 4. Chelčického 1

Skupina o pořadí: V. Čáslavské - Chelčického 4:3, B. Hrabala - Strossmayer 2:3

O 5. místo: V. Čáslavské - Strossmayer 4:2

O 7. místo: Chelčického - B. Hrabala 4:3

Semifinále: Radlice - Archa 6:2 Kbely - Angel 2:0

O 3. místo: Angel - Archa 2:2 penalty 2:3

Finále: Radlice - Kbely 0:2

Zdroj: Deník/Michal Káva

Konečné pořadí

1. místo: ZŠ Albrechtická - Kbely, Praha 9

2. místo: ZŠ a MŠ Radlice, Praha 5

3. místo: Montessori ZŠ Archa, Praha 4

4. místo: ZŠ a MŠ Angel, Praha 12

5. místo: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

6. místo: ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7

7. místo: ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

8. místo: ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8

