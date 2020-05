Týmy od třetí ligy až po ty nejnižší soutěže si totiž rozhodly zkrátit si dlouhou chvíli při nekonečném trénování alespoň přípravnými zápasy. Hodně hladové se po nucené pauze ukázaly například Vršovice. Ty minulý víkend odehrály hned dva zápasy, dnes je čeká další.

„Chtěli jsme si po tak dlouhé době zahrát,“ říká vršovický trenér Michal Bareš. „Chci, aby to kluky bavilo. A oni jsou nadšení. V útoku máme dost šancí, jen je musíme víc proměňovat. Škoda té koronavirové přestávky, byli jsme dobře připravení, teď jsem cítil, že jsme v mnohém na nule,“ přiznává kouč účastníka 1. A třídy, který by se rád vrátil do přeboru.

Na léto připravil pro svoje svěřence novinku. Soustředění, na které si ovšem mohou vzít i své rodiny. „My se snažíme, aby byla parta co nejlepší, a daří se nám to. Ale zase tolik žen s námi nepojede,“ dodává.

Na první zápasy na lavičce přeborových Třeboradic se těší trenér Robert Rambousek, který do klubu vítězů přeboru z roku 2018 přišel před pár dny.

„Teď si zahrajeme v Ďáblicích, dohromady bychom si před dovolenou chtěli zahrát ještě další tři zápasy. Ve fotbale dělám dvacet let, nabral jsem novou energii, mám chuť do práce a těším se na každý zápas.,“ vypráví.

Jelikož posledních sedm let strávil u mládeže Admiry, už teď se nemůže dočkat na přeborový souboj jejího béčka s Třeboradicemi. „Hodně kluků znám, stejně jako funkcionářů, takže se na ten zápas fakt těším,“ dodává s úsměvem Rambousek.

Máte-li chuť, neváhejte a vydejte se na nějaký fotbalový stadion také. Amatérský fotbal se začíná hrát po celé metropoli.