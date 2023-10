Plánujete si zpestřit víkend účastí na nějakém fotbalovém zápasu? Podívejte se na náš tradiční přehled.

Fotbalisté Admiry jedou po třech výhrách a jedné remíze k derby na Motorlet. | Foto: Deník/Michal Káva

ČFL A

Sobota: 10.15 Motorlet - Admira, Bohemians B - Hostouň (v Uhříněvsi), 18.00 Karlovy Vary - Vltavín

Neděle: 10.15 Dukla B - Králův Dvůr (na Přední Kopanině)

Podívejte se na fotogalerii z utkání Admira - Králův Dvůr:

1/49 Zdroj: Filip Ardon Fanoušek Admiry o penaltě 2/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 3/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 11/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 12/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 13/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 14/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 15/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 16/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 17/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 18/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 19/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 20/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 21/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 22/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 23/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 24/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 25/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 26/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 27/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 28/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 29/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 30/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 31/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 32/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 33/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 34/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 35/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 36/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 37/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 38/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 39/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 40/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 41/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 42/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 43/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 44/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 45/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 46/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 47/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 48/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1 49/49 Zdroj: Deník/Michal Káva Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Králova Dvora 2:1

Divize A

Sobota: 16.00 Rokycany - Aritma

Podívejte se na fotogalerii z utkání Aritma - Hořovice:

1/39 Zdroj: Deník/Michal Káva Trenér Aritmy Ladislav Prošek hodnotí bezbrankovou remízu s Hořovicemi. 2/39 Zdroj: Deník/Michal Káva Zápas Aritmy s Hořovicemi divákům žádný gól nepřinesl. 3/39 Zdroj: Deník/Michal Káva Zápas Aritmy s Hořovicemi divákům žádný gól nepřinesl.

Divize B

Sobota: 10.15 Újezd - Březová, 16.00 Nespeky - Meteor, Cheb - Admira B

Divize C

Sobota: 10.15 Benešov - Spoje

Pražský přebor

Sobota: 10.30 Dukla Jižní Město - Kolovraty (hřiště JM Chodov), Královice - Vyšehrad, Zličín - Podolí, 10.45 Braník - Uhříněves, 15.30 Dolní Chabry - Tempo, Střešovice - Přední Kopanina

Neděle: 15.00 Žižkov B - Motorlet B (v Kolodějích), 15.30 Třeboradice - ČAFC

Podívejte se na všechny góly z minulého kola přeboru:

Zdroj: Youtube

1. A třída A

Pátek: 19.00 Štěrboholy - Hostivař

Sobota: 10.30 Praga - Háje, Vršovice - Xaverov, 14.00 Újezd B - Spoje B, 15.30 Vinoř - Březiněves

Neděle: 15.30 Ďáblice - Újezd nad Lesy, Dubeč - Tempo B, 17.00 Dolní Počernice - Kunratice

1. A třída B

Sobota: 10.15 Libuš - Radotín, 10.30 Uhelné sklady - Modřany, Slivenec - Zbraslav, 11.00 Bohnice - Raptors

Neděle: 15.30 Kbely - Řeporyje, Cholupice - Zlíchov, 16.00 Aritma B - 1999 Praha, Meteor B - Přední Kopanina B

1. B třída A

Pátek: 20.15 FK Dukla - Nebušice

Sobota: 10.30 Radotín B - Střešovice B

Neděle: 15.30 Zličín B - Lipence, Vyšehrad B - Podolí B, Bílá Hora - Troja, Braník B - Řepy, Čakovice - Mezinárodní svaz mládeže, Praga - Stodůlky

1. B třída B

Sobota: 14.30 ČAFC B - Kolovraty B, 13.30 Vršovice B - Strašnice, 15.30 Klánovice - Uhříněves B, Malešice - Chodov

Neděle: 15.30 Kyje - Háje B, Hrdlořezy - Ďáblice B, 17.00 Satalice - Partisan, Junior - Újezd nad Lesy B

2. třída A

Sobota: 14.30 Slivenec B - Točná, 15.30 Lipence B - Cholupice B, Nebušice B - Lochkov, Suchdol - Modřany B

Neděle: 15.30 Střešovice C - Smíchov, Zbraslav B - Zlíchov B

2. třída B

Sobota: 10.45 Dolní Počernice B - Královice B, 15.30 Kunratice B - Dolní Chabry B, 16.00 Raptors B - Kačerov

Neděle: 15.30 Písnice - Prosex, Řeporyje B - Troja B, Strašnice B - Třeboradice B

2. třída C

Pátek: 19.30 Xaverov B - Nusle

Sobota: 10.15 Kyje B - Dubeč B

Neděle: 12.30 Kolodejě - Dukla Jižní Město B, 13.15 Praga C - Kbely B, 14.00 Dolní Měcholupy - Stodůlky C, 17.00 Újezd C - Hostivař B

3. třída A

Neděle: 15.00 Stodůlky C - Chuchle, 15.30 Meteor C - Řepy B, Lysolaje - Březiněves B

3. třída B

Sobota: 13.00 Union Žižkov - Horní Měcholupy, 15.00 Běchovice - Chodov B, 15.30 Hrdlořezy B - Junior B

Neděle: 15.30 PerfectLanD - Libuš B, Krč - Štěrboholy B

3. třída C

Pátek: 19.30 Braník C - Šeberov

Sobota: 10.30 International - Košíře

Neděle: 13.15 FA Alexe Zbura - Partisan B, 15.30 Bohnice B - Malešice B

Pražský přebor staršího dorostu

Sobota: 10.45 Střešovice - Zbraslav, 12.00 Stodůlky - Vršovice, 12.30 Libuš - FA Alexe Zbura, 12.45 Praga - Tempo B, 13.00 Háje - Zličín, 13.15 Xaverov - Admira B

Neděle: 13.15 Meteor B - Vyšehrad

Pražský přebor mladšího dorostu

Sobota: 10.30 Háje - Dukla Jižní Město

Neděle: 10.00 Xaverov - Střešovice, 11.00 Praga - ČAFC, Vyšehrad - Admira B, 12.45 Ďáblice - Meteor B, 13.15 Zbraslav - Braník B, 15.30 Stodůlky - Dolní Chabry

1. liga žen

Sobota: 14.00 Sparta - Slovácko

Neděle: 16.00 Pardubice - Slavia

2. liga žen

Sobota: 11.00 Líšeň - Dukla, 14.00 Teplice - FC Praha, 15.00 Olomouc - Raptors

Neděle: 11.00 Sparta B - Hradec Králové

1. liga dorostenek

Sobota: 10.00 Slavia - Dukla, 14.30 Sparta - Plzeň