Třetiligové Velvary byly ve fotbalové euforii. Na jejich stadion přilákal nejúspěšnější český klub posledních let skoro tři tisícovky diváků. A většina z nich nestačila zírat, co se v prvním poločase na trávníku děje. Po gólech Vopata s Tenklem totiž domácí vedli při odchodu do šaten 2:0!

"Když získali balon, tak byli nepříjemní, směrem nahoru jsme s nimi měli problém a zápasili jsme tam jeden na jednoho. Dokázali se přes nás dvakrát prosadit a skoro po právu vedli," pochválil velvarský tým slávista Lukáš Masopust.

Po přestávce zapnul velký favorit na vyšší obrátky, brzy bylo srováno, když se trefili Stanciu s Traorém a prvně jmenovaný hráč se pak prosadil ještě dvakrát.

"Pokyn v kabině byl především hrát rychleji, v první půli nám nejvíce chyběl právě pohyb. Bylo to bez nějakých velkých gest a řvaní v kabině, hráči to sami moc dobře věděli. Byli naštvaní sami na sebe, něco si sami vyříkávali, pak jsme do toho vstoupili my a sáhli jsme do toho střídáními. Ve druhé půli byl výkon kvalitní, samozřejmě chci pochválit i soupeře, který měl od začátku skvělý přístup a o poločase zaslouženě vedl. Byl to od nich zodpovědný a srdnatý výkon, což nám v první půli chyběl," zhodnotil zápas i výkon Velvar asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.

Velvary - Slavia 2:4 (2:0)

Branky: 15. Vopat, 40. Tenkl z pen. – 55. 60. z pen. a 90. Stanciu, 56. Traoré.

Slavia: Kinský - Masopust, Matys (46. Traoré), Madsen (46. Ekpai), Oscar - Lingr (82. Biegon), Stanciu, Tecl, Samek, Olayinka (46. Plavšič) - Krmenčík.

Sparta: Táhli to uzdravení a náhradníci

Trenér Sparty Pavel Vrba poslal na trávník v Líšni několik hráčů, kteří se v poslední době vrátili z marodky nebo nedostávali tolik příležitostí. Na ligový gól v minulém zápase navázal hned dvakrát útočník Václav Drchal, další přidal Martin Minčev.

"Nehráli jsme úplně v nejsilnější sestavě. Někteří hráči po dlouho době dostali prostor na celých devadesát minut. Určitě to na nějakých hráčích bylo znát. Máme plný program, proto jsme zvolili tuto sestavu. Jsem rád, že to sestava zvládla tak, jak to zvládla. Vyhrát 3:0 nad mužstvem, které hraje v popředí druhé ligy, je dobrý výsledek," pochvaloval si Vrba.

Ten měl slova chvály i pro své soupeře. "Nepřekvapili mě, viděl jsem je v zápase s Duklou, kdy suverénně vyhráli 3:0. Nepřekvapilo mě, že se pohybují v horních patrech druhé ligy. Mají kvalitu a potvrzují to," poznamenal.

Líšeň - Sparta 0:3 (0:2)

Branky: 14. a 38. Drchal, 88. Minčev.

Sparta: Heča – Vindheim, Panák, Štetina, Wiesner – Haraslín (64. Minčev), Souček, Sáček (80. Jonáš), Karabec (89. Ryneš), Karlsson (89. Sejk), Drchal.

Bohemians: Uragán po přestávce

Stejně jako Slavia, tak i Bohemians nedali v prvním poločase gól a po přestávce hned čtyři. Narozdíl od svých vršovických rivalů ale nemuseli dohánět dvoubrankové manko. Prostějovští drželi zuby nehty naději na remízu 68 minut, pak se krátce po sobě prosadili Kovařík s Necidem a jejich odpor byl zlomen. Definitivní podobu výsledku pak v závěrečné desetiminutovce dali Koubek s Hronkem.

Prostějov - Bohemians 0:4 (0:0)

Branky: 68. Kovařík z pen., 73. Necid, 84. Koubek, 90+2. Hronek.

Bohemians: Bačkovský - Nový, Köstl, Bederka, Kovařík (76. Dostál) - Fulnek (65. Vondra), Květ (65. Vacek), Levin, Novák (84. Hronek) - Koubek, Necid (84. Chramosta).

Vltavín: Skvělý finiš Ostravu zaskočil

Holešovický Vltavín odehrál zápas, na který se jen tak nezapomene. Proti jasnému favoritovi byl aktivní a na gólové šance a aktivitu dokonce i lepší. Hostům pomohl konec prvního a úvod druhého poločasu, kdy se prosadili Chvěja s Klímou a domácí prohrávali 0:2. Až překvapivě se ale do svého soupeře zakousli a dvěma góly v závěru normální hrací doby srovnali Matějka s Pejšou.

Nebýt smůly v koncovce, kdy zejména kapitán Pejša měl na kopačce minimálně další dva tři góly, jednou dokonce zachránila hosty tyč, došlo k pořádnému překvapení.

To se ale nakonec nekonalo. Vltavínu docházely síly, Baníku pomohla penalta a po ní se prosadil ještě dvakrát.

"Po vyrovnání v 88. minutě jsme dokonce mohli i strhnout vedení na svoji stranu, chyběly nám několikrát jen centimetry. V prodloužení už to Baník zvládl," přiznal vltavínský střelec Petr Pejša.

Vltavín - Ostrava 2:5 po pr. (0:1, 2:2)

Branky: 82. Matějka, 87. Pejša - 45.+2 a 101. Chvěja, 47. Klíma, 111. Sor, 119. Smékal.

Vltavín: Štorc – Kühnel (81. Freisler), Čejda, Kokeš (66. Mysliveček), Podzimek – Veselý, Matějka, Trávníček (66. Šípek), Tichý (81. Klimenda), Kuchař (66. Jaroš) – Pejša.