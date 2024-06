První kolo nejvyšší soutěže je na programu o víkendu 20. a 21. července, tento týden - ve čtvrtek 20. června - bude nalosována.

S největšími změnami půjdou do boje úřadující šampioni ze Sparty. Z Letné odešel hlavní kouč Brian Priske (nahradil jej jeho dosavadní asistent Lars Friis) a také kapitán Ladislav Krejčí. Posílit se, za prvé vrátit do Edenu po tříletém čekání titul a za druhé vybojovat základní skupinu Ligy mistrů, o níž se v sezoně hraje, s tím jdou zase do boje slávisté.

Na nepovedenou sezonu budou chtít zapomenout v Ďolíčku, první posily už přicházejí. Zajímavé bude sledovat Duklu, která se vrátila mezi tuzemskou fotbalovou elitu po pětileté odmlce ve druhé nejvyšší soutěži.

V ní se po velkém boji a skvělé jarní jízdě zachránil Žižkov, opět se bude hrát derby "S" béček, ke Spartě se po roce v ČFL opět vrátila Slavia.

Kdo, kdy a s kým z pražských prvo a druholigových týmů v létě hraje? Podívejte se do jednotlivých následujících kapitol! Kde není uveden čas nebo místo, bude se ještě upřesňovat, druholigové B týmy Sparty a Slavie ještě herní kalendář ladí (budeme aktualizovat).