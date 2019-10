Trenér Jindřich Trpišovský poslal na trávník sestavu bez několika tradičních opor, výkon Pražanů byl mimořádně chabý. V normální hrací době sešívaní šance Baníku ještě přežili bez úhony, v prodloužení už ale udeřili Diop a Smola.

„To, co jsme předvedli, bylo hrůzostrašné. Ostrava si to zasloužila, zázrak vůbec byl, že jsme utkání dotáhli do prodloužení,“ nebral si servítky brankář Ondřej Kolář.

Příležitost k reparátu bude mít Slavia už v sobotu, kdy se s Baníkem utká znovu. Tentokrát v lize a doma. „Pevně doufám, že to bude jiné, protože pokud s nimi prohrajeme i v lize, tak všechno, co jsme dosud získali, můžeme hodit za hlavu. Byl by to problém,“ dodal Kolář.