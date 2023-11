"Hrálo se na hodně těžkém terénu, pod sněhem, musíme ale poděkovat, že nás nechali zápas odehrát na přírodní trávě. I po takové nadílce hřiště poměrně drželo," poslal do Blšan pochvalu kouč pražského výběru Ladislav Prošek, jinak trenér divizní Aritmy.

Jeho svěřenci do zápasu vstoupili aktivně, ale nedokázali to vyjádřit gólově.

"V prvních patnácti minutách jsme si vytvořili tři brankové příležitosti a měli další náznaky brejků, ale bohužel nic nedotáhli. Ve dvacáté minutě pak udělali chybu, po níž šel soupeř lacino do vedení. Ve zbytku poločasu jsme šli sami na bránu, z malého vápna trefili tyč," přibližoval Prošek průběh první půle.

Zápas se lámal na začátku toho druhého. "Udělali jsme nějaké změny, chtěli vývoj otočit, ale hned v úvodu jsme inkasovali dvě slepené branky z brejkových situací. Snížili jsme na 3:1 a měli šanci přidat i další branku. Mohlo to být 3:2, ale nepovedlo se a po čtvrté inkasované se zápas de facto jen dohrával. Škoda, že nám utkání nevyšlo podle našich představ. Rozhodl úvod utkání a naše neefektivita," pokračoval Prošek ve svém hodnocení.

Trenér přiznal, že skládání týmu neproběhlo podle plánu. "Naše představa byla daleko optimističtější, než jaká nominace nakonec byla. Měli jsme naplánovaný i jeden společný trénink, který jsme museli zrušit. Nominovaní hráči odvedli dobrou práci a jsem rád, že nám trenéři Újezdu Praha 4, Spojů a Tempa pomohli zápas odehrát. Gró týmu tvořila Aritma a zbytek hráči těchto klubů. Jsem za to rád, spolupráce s trenéry byla dobrá a patří jim velký dík. Stejně jako hráčům, kteří chtěli reprezentovat Prahu. Smutní jsme jen z výsledku, po dobrém úvodu jsme nečekali takovou sprchu," uznal Prošek.

Podstata Regions cupu se mu zamlouvá. "Za mě je to zajímavá konfrontace. Někteří trenéři na to pohlížejí pesimisticky, nechtějí dávat k dispozici hráče ze základu a první kola se hrají s hráči, co nemají takové vytížení a týmy tak nejsou v plné síle. Karlovarskému týmu se podařilo dát dohromady to nejlepší, nám naopak někteří hráči, s nimiž jsme počítali, vypadli. Ale to je život, to k fotbalu patří. K projektu se stavím kladně, je to velmi zajímavá akce," dodal Ladislav Prošek.

Karlovarský krajský fotbalový svaz - Pražský fotbalový svaz 4:1 (1:0)

Sestava Prahy: Lorenz (Aritma) - Kolínek, Dostál (oba Aritma), Velička (Újezd), Ielitro (Aritma), Simajchl (Újezd), Novotný (Aritma), Pytlíček (Tempo), Baisa, Ladra (oba Spoje), Jánský (Újezd). Střídali: Macháček, Komárek (oba Aritma), Trajen (Tempo). Náhradní brankář: Chundela (Aritma).

