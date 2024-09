Sedmnáctiletý slávistický fotbalista Dominik Pech se na reprezentačním srazu české devatenáctky vydal do posilovny. A potkal tam miliardovou posilu londýnské Chelsea Mychajlo Mudryka. Ten se v Praze připravuje s reprezentačním áčkem Ukrajiny na dva zápasy Ligy národů.

Mladý záložník se "úlovkem" pochlubil na sociálních sítích. Fotografie vznikla v jedné ze smíchovských posiloven.

Mudryk je v metropoli s ukrajinskou reprezentací, v Praze ho čekají dva zápasy Ligy národů B - 7. září na Letné s Albánií a 10. září v Edenu s českou reprezentací.

Mudryk přestoupil v lednu 2023 do Chelsea za 70 milionů eur (cca 1,7 miliardy korun). V sezóně 2022/23 zaplatila Chelsea víc jen za Enza Fernándeze a Wesleye Fofanu.

Mimochodem superstar Erling Haaland byl při přechodu z Dortmundu do Manchesteru City v zmíněné sezóně o deset milionů eur levnější než Mudryk.

V létě si Mudryk zahrál i na Euru v Německu a taky se spekulovalo o jeho odchodu z Chelsea. V londýnském velkoklubu však zatím třiadvacetiletý útočník zůstává.

Dominik Pech pravidelně nastupuje za slávistické druholigové béčko. V soutěžním prvoligovém zápase A-týmu sešívaných debutoval v květnu 2023 proti Slovácku a ve věku 16 let, 8 měsíců a 23 dnů se stal druhým nejmladším slávistou v novodobé historii, který nastoupil do ligového střetnutí. Mladší byl jen Ivo Táborský, a to o tři měsíce.

Letos se Pech dostal i do nominace prvního týmu Slavie Praha v kvalifikačních zápasech o Ligu mistrů s Royale Union Saint-Gilloise a LOSC Lille.