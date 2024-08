O dva měsíce opožděnou oslavu 60. narozenin herce Ivana Trojana, avšak velkolepou za účasti řady osobností, zažil ve středu 21. srpna fotbalový stadion Bohemians 1905 ve vršovickém Ďolíčku.

Uskutečnila se tam charitativní fotbalová exhibice mezi týmem hvězd Real Top Praha, kde je Trojan kapitánem, a staré gardy Bohemky. V poločasové přestávce došlo i na předání čtyř finančních darů Klubu pacientů s cystickou fibrózou, jehož je herec patronem. Na přímou podporu lidí s tímto onemocněním i na výzkum pro léčby se podařilo shromáždit 1,5 milionu korun.

Zaplněná tribuna ale tleskala také dění na hřišti; diváci viděli i řadu pěkných fotbalových momentů. Po bezbrankovém prvním poločase skončilo utkání remízou 1:1, když Trojan, vlastně přesněji Trojanové, byli obou gólů.

První vstřelil oslavenec v dresu Bohemky s číslem 2, podruhé byl v akci s šestkou na zádech bílého dresu Realu. To přihrál číslu 23 neboli svému synovi Václavovi, který pak skóroval. Herec si totiž zahrál za oba týmy.

Byl to krásný večer, pochvaloval si Trojan starší po utkání. „Přišla spousta lidí, vybralo se na charitu, dal jsem gól, nahrál jsem na gól mému synovi,“ pojmenoval sérii velkých momentů.

Obrovský zážitek si odnesl i Václav, tedy Trojan mladší. Byl to můj sen a jsem rád, že jsem si ho splnil,“ řekl po utkání. „Další jsem si splnil tím gólem, na který mi táta nahrál,“ připomněl. Ale je tu ještě jeden sen: rád by jednou v Ďolíčku regulérně nastupoval v dresu Bohemky…

Mezi gratulanty se objevili třeba legendy Bohemians Karol Dobiáš a Antonín Panenka, v dresu Real Top Praha hráli Jakub Štáfek, Jaromír Bosák, Vojtěch Dyk, Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Jakub Voráček a další.

Už v červenci dostal populární herec přímo do klubu před prvním zápasem letošní Chance Ligy svého srdce dres s šedesátkou na zádech.

Za Bohemians 1905 dokonce Trojan nastoupil i k soutěžnímu utkání. V červnu 2009 odehrál sedm minut v posledním kole 2. ligy proti Ústí nad Labem. Vystřídal tehdy Jana Morávka, který odcházel na dlouhé roky do německé bundesligy.