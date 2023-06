Praha se pro středu stala hlavním městem evropského fotbalu. Celé hlavní město zaplavili fanoušci anglického West Hamu a italské Fiorentiny, kteří budou večer fandit svým týmům ve finále Evropské konferenční ligy. Přímo na stadion do Edenu se jich dostane jen zlomek, a tak už v poledne ožily fanzóny na Letné a na holešovickém výstavišti. Co se týče podpory, mají navrch už na první pohled fotbalisté londýnského celku. Právě jim také fanoušci více věří na vítězství prestižní trofeje. A jak se krátce po 23.00 ukázalo, měli pravdu. West Ham United po vítězství 2:1 pohár získal.

Fanzóna na Letné slaví první gól West Hamu. | Video: Jan Šejhl

O početní převaze anglických fanoušků muselo být každému jasno už při průchodu historickým centrem města. Příznivci West Hamu obsadili Staroměstské náměstí a přímo pod orlojem zpívali své chorály. Řada z nich pak zamířila i před Rudolfinum, kde je až do 18 hodin vystavena trofej pro vítěze Evropské konferenční ligy.

Vůbec největší zastoupení ale měli kladiváři na Letné, kde se v poledne otevřela speciální fanzóna, kde se bude zápas promítat. Už kolem druhé hodiny odpolední se ale ve vyhrazeném prostoru pohybovalo několik tisícovek fandů anglického klubu.

„Vypadá to, že budu muset sledovat utkání jen ve fanzóně, protože lístky neseženu. Je ale skvělé vidět, kolik sem přijelo fanoušků a co to pro ně znamená,“ nechal se slyšet jeden z fanoušků, který do Prahy přicestoval z Manchesteru.

Zdroj: Jan Šejhl

„Jsem opravdu nervózní z toho, jak to dopadne. Já si ale myslím, že vyhrajeme 2:0,“ dodal.

Ve vítězství kladivářů věří i další z jejich příznivců, který do Česka dorazil přímo z Londýna. „Držím palce, aby to West Ham zvládl. Tipuju, že vyhrajeme 2:1 v prodloužení. Jsem z toho ale opravdu nervózní, asi si budu muset dát jedno dvě piva, aby to bylo lepší,“ vyprávěl se smíchem a neopomněl ocenit ani fanoušky soupeře a Pražany.

„Je to tady skvělé. Přijelo sem hodně fanoušků a místní jsou moc fajn. Česká republika se mi moc líbí. Fanoušci Fiorentiny jsou taky fantastičtí. Několik jsme jich potkali a bylo to v pohodě,“ pochvaloval si jeden ze šťastlivců, kteří budou sledovat zápas přímo v Edenu.

To další už takové štěstí neměli a svůj tým budou muset hnát za vítězstvím alespoň v letenské fanzóně. „Zatím je to tady dobré. Pivo je trochu moc drahé, ale jídlo je v pohodě,“ svěřil se jeden z fanoušků z Londýna. Konkrétně se mu nepozdával půllitr piva za 120 korun, který ale potřeboval na nervy před velkým finále.

„Celý den jsem ze zápasu vyklepaný. Pokud vyhrajeme, tak to ale bereme a budeme slavit až do rána. Myslím, že vyhrajeme přinejmenším 3:1,“ doplnil.

Zatímco na Letné to od brzkých hodin žilo, fanzóna Fiorentiny na holešovickém výstavišti byla o poznání klidnější. Po rozlehlém prostranství se pohybovalo několik stovek fanoušků ve fialových dresech a nikdo se příliš nechtěl podělit o svůj tip, jak zápas dopadne.

Zdroj: Jan Šejhl

„Myslím, že West Ham určitě vyhraje. Ale uvidíme, fotbal je někdy divný,“ nechal se slyšet jeden z příznivců, který přijel do Prahy přímo z Florencie.

„Jdu přímo na stadion, sehnal jsem lístky. Moc se na to těším, jsem jen trochu nervózní. Uvidíme, jak to dopadne,“ zakončil.

Ať už zápas dopadne jakkoliv, jisté je, že skvělá atmosféra bude v Praze nejen na stadionu v Edenu, ale také na Letné a v Holešovicích. Oba fanouškovské tábory chtějí dovést své oblíbence k trofeji a neváhali proto nacestovat stovky kilometrů. I díky tomu Praha alespoň na jeden den skutečně ožila fotbalem.