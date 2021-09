Hned na začátku dali hosté slávistům velké varování, že není radno jim dávat v pokutovém území ani kousek volného prostoru. Postupem času ale Pražané začali dostávat zápas do svých rukou a úvodní gól visel na vlásku.

Padl po osmnácti minutách hry, kdy odražený míč pár metrů za šestnáctkou napálil Bah a brankář Luthe se natahoval marně.

Rychlý gól české šampiony uklidnil a ti tak měli vývoj pod kontrolou, přesně jak si přáli. Do karet jim nahrál i Jaeckel, který fauloval unikajícího Lingra a po druhé žluté šel do šaten o pět minut dříve než jeho spoluhráči.

Slávisty to možná trochu ukolébalo, protože i v deseti hráčích vlétl Union do druhého poločasu aktivně. Domácími možná otřásl nepříjemný střet stoperů Kačaraby s Ousouem, po němž prvně jmenovaný hráč opustil hřiště na nosítkách. "Vypadalo to hodně ošklivě," přiznal záložník Lukáš Masopust. "Má zlomeninu v obličeji. První předpoklad je čtyři až šest týdnů mimo a pak hra s maskou. Bylo to vidět už při odnášení," poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Berlíňanům poté nejprve ozhodčí neuznal gól pro ofsajd, ale dvacet minut před koncem už se Beherens trefil podle regulí a bylo srovnáno.

Už krátce před tím chtěl trenér Trpišovský zvýšit útočnou sílu a na hřiště poslal útočníky Kuchtu se Schranzem. A oba tito hráči zařídili důležité vítězství. Nejprve se tváří v tvář Luthemu prosadil Kuchta a krátce poté jej se štěstím propálil i slovenský reprezentant.

"Kluci hráli hezký, koukatelný fotbal a pomohli nám samozřejmě i diváci a soupeř, který se nechal oslabit. My jsme ukázali týmovou sílu a jsme rádi, že jsme to zvládli," pochvalovali si střelec vítězného gólu Jan Kuchta. "Je to moc důležitá výhra. Hráli jsme doma s kvalitním soupeřem. Skupina je velmi těžká, bude vyrovnaná a bude záležet na každém zápase, jak to zvládneme. Jsme rádi, že jsme ten první vyhráli," dodal.

Další zápas Konferenční ligy odehrají slávisté poslední zářijový den na hřišti nizozemského Feyenoordu. Dostali se do formy, se kterou ještě nedávno strašili polovinu fotbalové Evropy? Příští zápasy ukáží.

Slavia Praha - Union Berlín 3:1 (1:0)

Branky: 18. Bah, 84. Kuchta, 88. Schranz - 70. Behrens. Rozhodčí: Verissimo - Teixeira, Almeida (všichni Portugalsko). ŽK: Ekpai, Traoré, Stanciu - Jaeckel, Awoniyi. ČK: 40. Jaeckel (Union). Diváků: 15286.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba (53. Takács), Oscar - Traoré (82. Krmenčík) - Ekpai, Lingr (69. Stanciu), Ševčík, Masopust (69. Schranz) - Tecl (53. Kuchta).

Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Jaeckel - Trimmel (58. Becker), Öztunali, Khedira (59. Prömel), Haraguči, Puchacz (76. Ryerson) - Kruse (58. Voglsammer), Awoniyi (59. Behrens).

Sparta: Bod z Dánska je málo

Bod z venku se počítá, ale zápas Bröndby Kodaň se Spartou nabídl nudnou fotbalovou podívanou, ze které ovšem Pražané měli vzejít jako vítězové. Byli aktivnější, ale jejich koncovka byla bezzubá. Na gólmana Pražanů Nitu neletěla ani jedna přímá střela, na druhé straně hřiště byl nejnebezpečnější stoper Hancko, který se dostal do jediné vážnější šance utkání. Neuspěl a duel tak skončil logickou bezbrankovou remízou.

Sparťané měli z aktivity rozhodně vytěžit víc. Dánský soupeř se prakticky soustředil pouze na bránění a se sporadickými útoky si obrana dokázala poradit. Fotbalisté Bröndby sice zahrozili hned v prvních minutách, ale na první střelu mezi tyče se čekalo téměř hodinu hry.

Jak se blížil konec utkání, Dánové se ještě více zatáhli a Pražané to měli proti hradbě těl těžké. Dokázali se dostat ke střelám, ale gólová šance se neurodila.

"Remíza je asi zasloužená," přiznal slovenský záložník Lukáš Haraslín, který se v dresu Sparty poprvé objevil v základní sestavě. "Byl to fyzicky náročný zápas. Z naší strany nebyl tak ofenzivní, jak jsou lidé zvyklí, ale až na pár výjimek jsme hráli slušně. V koncovce nám chybělo více klidu," pokračoval.

"Šancí na gól jsme měli dost, měli jsme je proměnit. Raději bychom přivezli vítězství, ale je to všechno otevřené," poznamenal stoper Ondřej Čelůstka.

Bröndby Kodaň – AC Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Stavrev – Kostadinov, Lika (všichni Makedonie). ŽK: Rosted – Souček, Čelůstka, Pavlovič. Diváků: 18867.

Bröndby: Hermansen – Rosted (75. Borkeeiet), Maxsö, Tshiembe – Bruus, Frendrup, Radoševič, Slimane (69. Cappis), Mensah (85. Gammelby) – Uhre (69. Divkovič), Hedlund (75. Pavlovič).

Sparta: Nita – Wiesner, Čelůstka, Hancko, Polidar (38. Vindheim) – Pešek, Pavelka, Souček, Sáček (90. Drchal), Haraslín (64. DMK) – Hložek.