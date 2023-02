"Hlavně to zasáhlo hodně lidí v klubu, byl to jeden z nejúspěšnějších, možná i nejúspěšnější trenér, ještě to je umocněno tím, že část kariéry jako hráč strávil ve Slavii a nikdy se netajil tím, že je velký slávista. I když jsme věděli o jeho nemoci, tak hlavně pro lidi z jeho okolí je to obrovská rána a strašně smutná zpráva," řekl po utkání kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci porazili Brno 2:0.

Slavia v slzách. Zemřela klubová legenda František Cipro

Právě brněnská Zbrojovka byla týmem, v němž František Cipro odstartoval svoji ligovou trenérskou kariéru. Když pak začal koučovat Slavii, jedním z jeho hráčů byl také Richard Dostálek, aktuálně brněnský trenér.

"Je to smutná zpráva. Hned jsem si vzpomněl na pár momentů, které jsem pod panem Ciprem zažil, ať už to byly ligové zápasy ještě ve starém Edenu nebo pohárové zápasy. Měli jsme tenkrát celkem úspěšnou pohárovou šňůru, éru, kdy jsme táhli pohárovou Evropou dost daleko. Vzpomínám na to strašně rád a na trenéra také," řekl Dostálek o Ciprovi. "Měl lidský přístup a uměl si udělat i srandu. Neměl jsem možnost sledovat dál jeho trenérskou kariéru, ale to, co jsem si z něj mohl vzít, je nadhled," dodal.

František Cipro. Ten, který vrátil slávistům sebevědomí a hrdost