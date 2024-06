Po podzimu to vypadalo, že tam bude i Hostouň. Ta byla v euforii celou podzimní část, pak trochu spadla, i u nás hrála dobré utkání, dali jsme si to o půlmistra. Pak na začátku jara tři čtyři kola byla nahoře, ale propadla se a neměla takové výsledky. Rozhodovalo se tedy jenom mezi námi a Domažlicemi, celou sezonu nám šlapaly na paty. Navíc pořád hrály před námi, zápasy měly v sobotu, šlapaly na nás. Z mentálního hlediska to bylo nesmírně těžké. Kluci si mysleli, že odskočíme na pět nebo sedm bodů, ale najednou nás Domažlice zase stáhly na jeden, dva, tři… Měly výborné jaro, uzdravil se Martin Fillo, který měl neskutečnou formu a byl snad u každého gólu. Kdyby Domažlicím nechyběl v některých utkáních na podzim, měli bychom to ještě těžší.

I s touto sezonou s ní mám dvě zkušenosti, plus ještě když jsem byl v roli asistenta Martina Hyského při premiéře béčka. V některých zápasech jsem byl kvalitou mile překvapený. ČFL je v mnoha ohledech velmi těžká soutěž. Prakticky v každém týmu je několik bývalých ligových hráčů. V Domažlicích jich mělo zkušenosti s ligou snad sedm, plus se mohli opřít o ligového trenéra Pavla Horvátha. V kontextu třetí ligy to pak promění kvalitu. Hostouň byla zajímavá na podzim. Hráli jsme proti spoustě nepříjemných soupeřů. Kvalita soutěže se posouvá. Někdo chce hrát fotbal už odzadu, někdo to má postavené na klasice. Celkově bych řekl, že se kvalita zvedá.

K úplné spokojenosti chybělo jen to, kdyby byl průběh ještě trochu hladší. Měli jsme během jarní části celkem dobrý náskok, ale pak jsme si všichni mysleli, že to přijde samo a přišlo zaváhání. Hlavně doma s Pískem. Domažlice toho využily a přiblížily se k nám. V tomto období se rozhodlo, že sezona bude zajímavá a vypjatá až do konce. Nakonec jsme za to rádi, přineslo nám to spoustu dalších emocí a příprav, i pro kluky samotné to nakonec bylo lepší. Mohli si totiž sáhnout na situace, které budou v budoucnu zažívat v rámci vyšších a ještě náročnějších soutěží.

Překvapilo vás něco na průběhu sezony u dalších týmů?

Mile mě překvapily České Budějovice, jakým způsobem hrály, i u nás, bylo to o vysoké kvalitě. Technicky i fyzicky vyspělý tým, zejména u nás to byl jeden z nejhezčích zápasů sezony. Některé zápasy snesly velké měřítko. Povltavská byla zajímavá, stejně jako Plzeň B, obzvlášť, když doplnili o dva tři hráče z áčka, Metsoko, Belo byli nadstandardními hráči.

Baráž jste si zahráli proti Velvarům, které dopředu oznámily, že druhou ligu nechtějí. Změnil tento fakt nějak přípravu na baráž nebo jste se na to vůbec neohlíželi a prostě chtěli vyhrát a postoupit?

V určitých směrech to naše myšlení změnilo. Cíl byl ale pořád stejný, chtěli jsme Velvary porazit. Na druhou stranu jsme mohli s větším klidem uvažovat, jak do sestavy zařadit co nejtalentovanější hráče z akademie. Nakonec se v tomto dvojutkání povedlo naplnit několik cílů. V druhém zápase nastoupili čtyři mladší dorostenci, přesto jsme dokázali utkání výsledkově zvládnout, to je obdivuhodné.

Slavia B - Velvary, odveta baráže o druhou ligu. | Video: Jan Sláma

Hodně vám v sezoně pomáhali Milan Škoda s Michalem Švecem. Dovedete si představit hrát to bez této hromady velké zkušenosti pouze s mladými?

Šlo by to hrát, ale postup byl náš ultimátní cíl. Poznali jsme na vlastní kůži, že bez jednoho, či dvou zkušených hráčů bychom o postup hrát nemohli. S takovou fyzickou vyspělostí, chytrostí v soubojích a i kvalitou se hráči v dorostu nesetkávají. I tak jsem ale přesvědčený, že bychom hráli v horních patrech tabulky.

Bavili jste se už o tom, v jaké roli by měl být v příští sezoně Stanislav Tecl, který skončil jako hráč A týmu?

Bude se to ještě řešit. Zatím jsme domluvení, že kdyby něco hořelo, tak se Standa bude udržovat, v rámci tréninkového procesu půjde občas s námi, ale nebude to na každodenní bázi. Kdyby hořelo, dokázal by pomoct. Druhá liga je ale zase o level výš, i Standa by se na to musel připravit. Jen tak by do toho nevlezl. Je domluvené, že se bude o B tým starat manažersky a když bude nejhůře, zapojí se.

Co bylo vaší největší silou, kterou jste přehrávali soupeře?

Asi komplexně ten tým. Měli jsme ho vyvážený v defenzivě i ofenzivě, snažili se o kombinační fotbal od základu, už od gólmana rozehrávat. Většinu sezony jsme byli stabilní, měli výkonnost na vysoké úrovni. Ne pokaždé to jde udržet, ale hráli jsme stabilně už od přípravy. Od prvního kola jsme to postavili na pevných základech, věděli jsme o lídrech, kteří to pak potvrdili i na hřišti. Dali jsme zdaleka nejvíce gólů, dostali jich s Domažlicemi nejméně. Někteří kluci měli malou zkušenost z druhé ligy, celkově jsme měli opravdu vyvážený tým, který tahal za jeden provaz. Bylo skvělé to každý den sledovat.

close info Zdroj: SK Slavia Praha zoom_in David Střihavka (uprostřed s pohárem) s kompletním realizačním týmem.

B tým je vždy o zapracování mladých hráčů, ale budete vzhledem ke kvalitě druhé ligy přemýšlet i jinak o případném posilování týmu?

O posilování není řeč. Plus mínus budeme hrát s týmem, který druhou ligu vykopal. S áčkem odjedou na soustředění Mikuláš Konečný, Lukáš Vorlický, Dominik Pech, pravděpodobně i Honza Trédl, máme příslib, že po herním soustředění, až se vrátí kluci z reprezentace, půjdou zase k nám. Je to ale s otazníkem, mohou zaujmout a posunout se výš, uvidíme. Tým by měl být silný. Pokud udržíme Míšu Švece ve formě v jaké byl po celou sezonu a Milan Škoda absolvuje celou přípravu bez větších ulev, budeme mít ve druhé lize svoje místo i kvalitu.

Jaké vás čeká léto? Kvůli baráži určitě kratší…

Přípravu začínáme už za dvanáct dnů, 1. července jedeme na soustředění, čekají nás jen dva přípravné zápasy, s Příbramí a Duklou. Pak do toho jdeme na ostro. Příprava je hodně krátká, uvidíme, co přinese soutěž. Chceme tréninkový proces znovu posunout a být co nejlépe připraveni po všech stránkách. Velké zaměření bude na individuální rozvoj hráčů, kluci jsou stále ve velmi mladém věku. A také do taktické týmové přípravy. Druhá liga je přece jen o kus dál. Důležité je dobře soutěž odstartovat.