„Sezona se dlouho vyvíjela tak, že jsme měli jít na Helas, na který bychom si věřili určitě víc. Proti Spartě se všechny bodové rozdíly mažou a bude to velmi podobná série jako v minulé sezoně,“ je přesvědčený.

Co podle něj rozhodne? „Extrémně důležité budou výkony obou brankářů, taktická připravenost obou týmů a dodržování taktických pokynů. Budou rozhodovat maličkosti. My máme výhodu, že jsme udrželi tým pohromadě a že je to na naší sehranosti vidět,“ věří v opakování úspěchu.

Odhodlání ale srší také z opačného tábora. „Čekají nás velmi těžká utkání, ale my na to jsme připraveni a budeme bojovat o postup ze všech sil! Tvrdě pracujeme na tom, ať postoupíme v play-off co nejdál. Pevně věřím, že když se budeme plně soustředit podobně jako proti Plzni, tak to zvládneme,“ je přesvědčený univerzál Luizinho, pro kterého půjde o vůbec první derby.

Florbalový vrchol sezony se vrací do O2 areny, zažijte jedinečnou atmosféru!