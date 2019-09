Přesto je tady podstatný rozdíl. Zatímco Pražané už díky juanům vládnou českému fotbalu a zajímavé výkony předvádějí i v Evropě, Inter na větší úspěch čeká.

Na čínskou cestu se Slavia vydala před čtyřmi roky, kdy od Jiřího Šimáněho, který klub vytáhl z největších problémů, koupila většinový podíl společnost CEFC.

Do čela klubu se tehdy posunul kontroverzní politik a manažer Jaroslav Tvrdík. Všichni byli zvědaví, zvlášť když hned vyhlásil útok na nejvyšší mety. „V příští sezoně chceme hrát poháry, do dvou let o titul,“ řekl v roce 2015.

A klub to splnil. V sezoně 2016/17 vystoupal na trůn, pak uspěl v poháru a naposledy získal cenný double a ještě předvedl úžasnou jízdu Evropskou ligou. Letos se dočkal po dvanácti letech i vysněné Ligy mistrů.

Ovšem ne vše bylo růžové: CEFC de facto loni zanikla, jelikož její šéf se znelíbil čínským špičkám. Začalo období nejistoty. Utahování kohoutků. Klub přešel do rukou společnosti CITIC (čínský státní konglomerát), později převzala žezlo skupina Sinobo.

Finance zase tečou viz přestup Nica Stanciua za sto milionů korun. „Náš úspěch má více příčin, ale silný majitel je klíčový,“ prohlásil nedávno Tvrdík.

Investice do interu, Přes miliardu eur

Injekce ve formě juanů (eur) mají pomoci Interu. Milánský velkoklub se stal prvním italským celkem, jenž má pod palcem společnost z nejlidnatější země světa. Firma Suning převzala kontrolu nad gigantem před třemi lety a investovala do něj teď pozor už přes miliardu eur.

Zprvu to drhlo sedmé a poté dvakrát čtvrté místo nikoho nenadchla. V jednu dobu rezonovaly Itálií diskuse: „Pořídili si Číňané klub proto, aby díky němu prali peníze?“

Před loňským ročníkem došlo k nejvýraznějším investicím do hráčského kádru, když dorazily posily za více než 130 milionů eur v čele s útočníkem Lukakuem.

„Líbí se mi, jak se tým rozvíjí. Mluví se o nás jako o největším rivalovi Juventusu, ale víte, jaký je fotbal. Mluvit mohou ostatní,“ prohlásil skromně před sezonou nový kouč Antonio Conte.

A mluvil i někdo další do kabiny Interu podle italských médií po měsících skrývání přišel i sám čínský majitel! Právě před mačem se Slavií.