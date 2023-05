/FOTOGALERIE/ V přeboru se jim bodově tolik nedaří, ale v metropolitní pohárové soutěži Teskahor Cup jsou fotbalisté Radotína nezastavitelní. Ve čtvrtfinále této soutěže porazili na penalty Duklu Jižní Město a v semifinále vyřadili po výsledku 3:1 i jasného krále letošní přeborové sezony, tým Spojů. "Tým je na jaře zdravě nastavený, poctivě pracuje, a proto věřím v každém zápase ve vítězství. Chceme vyhrát trofej, o tom není sporu. Ale víme, kdo proti nám stojí. Tempo je za mě tým s nejlepší fotbalovou koncepcí v pražském přeboru," říká v rozhovoru pro Pražský deník radotínský kouč Richard Valoušek.

Radotín v semifinále Teskahor Cupu vyřadil favorizované Spoje 3:1! | Foto: archiv klubu

Radotín - Spoje 3:1 (1:0)



Branky: 42. Doležal, 52. Suchan, 90.+3 Kasal – 87. Košút z pen. V 79. minutě nedal Ladra (Spoje) penaltu.

Rozhodčí: Stránský – Kalcovský, Zima. ŽK: 60. Löffler, 69. Bureš, 86. Chaloupka, 90.+1 Tokar – 61. Miskovič. Diváků: 56.

Připravovali jste se nějak speciálně na Spoje? Dá se vůbec na takto silný tým nějak připravit?

Dá se připravit na každého soupeře, ale ve výsledku stejně záleží hlavně na tom, jak zahrajete vy. I proto se primárně soustředíme na naši hru, tu chceme soupeřům vnutit. Před každým zápasem mají ode mě kluci rozbor soupeře a také hlavní prvky, které by na to mohly platit. Se Spoji jsme hráli na jaře podruhé, poprvé nám chybou rozhodčích vítězství uniklo, brali jsme bod, teď máme konečně zaslouženou výhru.

Cítil jste, že máte na to uspět?

Tým je na jaře zdravě nastavený, poctivě pracuje, a proto věřím v každém zápase ve vítězství. Se Spoji nám chyběli tři klíčoví hráči, ti ostatní se ale zasloužili o to, že jsme v podstatě až na úplný závěr zápasu byli lepším mužstvem. I když jsme měli hluché pasáže, které soupeř nepotrestal, věřili jsme, že vyhrajeme a postoupíme.

Gól do šatny před koncem první půle byl určitě důležitý…

V našich zápasech je první branka vždy klíčová. Když ji dáme, narostou nám křídla. S Duklou ve čtvrtfinále jsme po prvním gólu rychle přidali další dva. Teď jsme také zvýšili náskok jen pár minut po přestávce. Máme extrémně mladé mužstvo, psychika v naší hře hraje důležitou roli a první gól nás neskutečně nakopne a naše hra se dostane na vyšší level, kterému nestačily ani silné Spoje.

Co rozhodlo o vašem vítězství? Proměňování šancí? Bojovnost?

Proměňování šancí, jednoznačně. Častokrát se dostaneme do koncovky, ale buď jsme nepřesní nebo pomalí. I tentokrát jsme mohli vést 3:0 ještě před první brankou, ale šance jsme zahazovali. Naštěstí jsme před pauzou dali gól z dorážky, jinak nevím, jestli by nám to tam spadlo. Hrajeme aktivně, odvážně, nebojíme se vysoko napadat, ale koncovka vázne. Paradoxně to ale v poháru dokážeme vždy zlomit a uspět.

Trenér Richard Valoušek.Zdroj: archiv klubuJak hektický byl závěr? Nejprve jste přežili penaltu, pak snížení z druhé…

Přežili jsme dvě penalty, první byla metr mimo vápno, metr, to je hodně, a přitom to měl přímo před sebou. Těžko se mi taková chyba chápe. U druhé ani kamera neodhalila dotek obránce, ale dobře, tu beru, v běhu stačí malé škobrtnutí. O to víc mě ale mrzí, že stejný rozhodčí nemá odvahu penaltu písknout na Spojích, kde to měl před očima a obral nás o dva body. Je hezké, že to pak komise rozhodčích uzná, body nám to však nevrátí. Jsem pyšný na mužstvo, že to ustálo a neprotestovalo. Závěr byl hektický, ale Spoje kromě penalt žádné šance neměly, naopak my jsme mohli udeřit z brejků, což se nakonec povedlo a stvrdili jsme vítězství.

Jak velká euforie vypukla na hřišti a poté v kabině?

Užili jsme si to, zazpívali si, kluci pak zůstali a dali si i něco dobrého. Já už byl hlavou v sobotním zápase, který nás může udržet v boji o záchranu. To je hlavní cíl celé sezóny.

Jste ve finále… tam už člověk nemůže mít jiné ambice než dotáhnout to do úplného konce, že?

Chceme vyhrát trofej, o tom není sporu. Ale víme, kdo proti nám stojí. Tempo je za mě tým s nejlepší fotbalovou koncepcí v Pražském přeboru, hrají kvalitní fotbal, výborně pracují s mladými hráči. Letos nás dvakrát zcela zaslouženě přejeli. My se ale pokusíme o další zázrak a udělat fanouškům z Radotína alespoň nějakou radost.

V čem jsou jiné výkony vašich svěřenců v přeboru a v poháru? V poháru vyřazujete jednoho favorita za druhým, v přeboru se pořád nemůžete dostat ze spodku tabulky.

Za naším postavením z velké části stojí zpackaný podzim, který jen navázal na poslední slabé sezóny Radotína. Tehdejší kádr dojížděl na ochotu trénovat, lenost na hřišti a chuť bojovat nejen za sebe, ale i spoluhráče a tým. Každý bod na podzim byl zázrakem, proto bylo jasné, že musí v kádru přijít razantní řez. Ten se povedl, zůstalo asi 5 kluků, ti noví jsou sice poctiví, pracovití, ale velmi mladí, všem je kolem 20 let, a to je bohužel v zápasech pod záchranářským tlakem hrozně znát. I když to herně nevypadá zle, nejsme schopni si vytvářet velké množství šancí a když už je máme, neproměňujeme je. A pak vždy rozhodne první branka, kterou málokdy dáme my. Nic ale nevzdáváme, ještě pár zápasů zbývá a my pevně doufáme, že to bude dramatické až do konce.

