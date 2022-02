Ten oproti úvodnímu ligovému zápasu v Budějovicích (0:0) udělal v sestavě několik změn, k úplně prvnímu soutěžnímu zápasu za A tým nastoupil osmnáctiletý obránce Suchomel, jenž odehrál celý první poločas. A dařilo se mu, rozhodně nebyl střídán kvůli výkonu. "Bylo to kvůli tomu, že měl brzy žlutou a nechtěli jsme, aby dostal druhou," vysvětloval Vrba. "Měl s námi tři tréninky, něco málo na podzim. Více hráčů dnes ukázalo, že mají na to, aby hráli pravidelně," pokračoval.

Ráz utkání dal výborný nástup fotbalistů v rudých dresech. V desáté minutě se do míče opřel Krejčí mladší a o čtvrt hodiny později šťastně přeloboval Mandouse Pešek. Pro něj měl gól přidanou hodnotu. "Táta v den zápasu slavil narozeniny, bylo to pro něj," usmíval se po zápase. A pochválil i své mladé spoluhráče. "Zvládli to skvěle. Povzbuzovali jsme je, aby si to užili, pro někoho to byl první takto velký zápas. Ukázali, že na to mají."

S domácími mohlo být ještě do poločasu mnohem hůře, Ousou špatnou "malou domů" poslal do brejku Minčeva, ale ten sólový únik na Mandouse neproměnil.

Pražská S před evropskými poháry nepřesvědčila, na nápravu mají dva zápasy

Jestli bylo v šatně sešívaných o přestávce dusno, tak na hřišti to po změně stran příliš poznat nebylo. Nedala se jim upřít aktivita, ale v koncovce to bylo velmi bezzubé. Navíc chybami v rozehrávce nabízeli soupeři jednu šanci za druhou. Haraslín pálil v dobré pozici nad, Pešek neprostřelil tváří v tvář Mandouse.

A aby toho nebylo pro slávisty málo, v 85. minutě musel po druhé žluté kartě Kačaraba o něco dříve než jeho spoluhráči.

"Rozhoduje se ve vápně, tam se nám nedaří," uznal slávistický kapitán Holeš. "Nepohlídali jsme si začátek, druhý zápas jsme se nebyli schopní prosadit, už dlouho jsme neprohráli dvakrát za sebou. Musíme se z toho oklepat a makat," dodal.

Asistent domácího trenéra Trpišovského Köstl byl rozmrzelý zejména z toho, že Slavia nedala podruhé za sebou doma ani gól. "Nebyl to od nás bůhvíjaký výkon, ale bylo to vyrovnané. Na míči jsme byli o něco lepší, ale nebyli nebezpeční. Problém je pro nás poslední třetina hřiště. Horším signálem je ale naše produktivita," poznamenal.

Spartě chyběly góly i šance. Na jihu otevřela jaro hubenou remízou

Pro jeden tým vzpruha, pro druhý naopak další rána. Jak se s tím pražská "S" o víkendu popasují? Slávisty čeká výlet na Slovácko, Sparta na Letné přivítá vedoucí Plzeň.

Slavia Praha – Sparta Praha 0:2 (0:2)

Góly: 10. Krejčí ml., 26. Pešek. Rozhodčí: Berka – Blažej, Flimmel. ŽK: Kačaraba, Schranz – Suchomel, Krejčí ml. ČK: 85. Kačaraba (Slavia).

Slavia: Mandous – Bah, Ousou (70. Traore), Kačaraba, Plavšić (75. Tecl) – Lingr (65. Sor), Holeš, Hromada (46. Krmenčík), Ševčík (65. Madsen), Olayinka – Schranz.

Sparta: Heča – Wiesner, Vitík, Čelůstka, Suchomel (46. Panák) – Pešek (88. Ryneš), Sáček, Krejčí ml., Karabec (79. Pulkrab), Hložek (88. Pavelka) – Minčev (63. Haraslín).

Kuka věří v obhajobu, Fukal varuje před Plzní, Sňozík by rád pohár