V minulé sezoně vystavili fotbalistům Bohemians pohárovou stopku rivalové ze Slavie, tentokrát to byli ti ze Sparty. V osmifinále MOL Cupu vršovičtí klokani po první půli vedli, když se trefil Kadlec, po přestávce se na obratu podíleli Sejk s Ševčíkem. Sparťané vyhráli 2:1 a jsou mezi nejlepší pohárovou osmičkou sezony.

Fanoušci Bohemians (ilustrační snímek) museli překousnout domácí pohárovou porážku se Spartou. | Foto: Deník/Michal Káva

Oba týmy v malém pražském derby nastoupily v porovnání s nedělními ligovými zápasy ve značně obměněných sestavách. Ve 22. minutě otevřeli před více než pěti tisíci diváky skóre Bohemians. Hrubý našel po centru z rohu Kadlece a dvacetiletý obránce hlavičkou k tyči zaznamenal první soutěžní gól za "klokany". V dalších minutách měli domácí na kopačce druhý gól, bohužel se ho nedočkali a to se nakonec ukázalo osudným…

Hosté srovnali v 52. minutě po pohotové střele Sejka z dorážky ve vápně. Rovněž český reprezentant do 21 let vstřelil první soutěžní gól v dresu svého týmu. V 69. minutě Letenští dokonali obrat. Stejně jako při první brance i tentokrát Sadílek dlouhým autem vhodil míč až do vápna a Ševčík nadvakrát dorazil míč do sítě. Jednadvacetiletý záložník dal v poháru podruhé za sebou vítězný gól, ve 3. kole rozhodl o výhře 1:0 na půdě druholigové Líšně.

V nastavení hosté málem udeřili po brejku, Olatunji však napálil jen tyč. Letenští i tak částečně odčinili víkendovou premiérovou prohru v ligové sezoně v Mladé Boleslavi. Bohemians po nedělní porážce 0:2 od Slavie ve nejvyšší soutěži neuspěli doma ani proti dalšímu z pražských "S" a nezopakují semifinálovou účast z minulého ročníku MOL Cupu. "Klokani" se se Spartou v sobotu znovu potkají tentokrát v lize na Letné.

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:2 (1:0)

Branky: 22. Kadlec - 52. Sejk, 69. Ševčík. Rozhodčí: Petřík - Kubr, L. Matoušek.

Bohemians: Reichl - Kadlec (46. Křapka), Vondra, Hůlka - Köstl (75. Shejbal), Hrubý, Jindřišek (75. Hála), Hybš - Beran - Prekop, Mužík (63. J. Matoušek). Trenér: Veselý.

Sparta: Vorel - Vydra, Gomez, Zelený - Mejdr, Pavelka, Sadílek, Ryneš (61. Wiesner) - Olatunji, Ševčík (82. Pešek) - Sejk (90.+5 Schánělec). Trenér: Priske.

