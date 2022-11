Pro Pražany se zápas od začátku nevyvíjel dobře. Mezi fanoušky už od 19. minuty kolovala zpráva, že Kluž už vede a ve 27. rozhodčí nařídil proti domácím penaltu za ruku D. Juráska. Ten se ale hodně rozčiloval a ukazoval, že míč ho trefil do ramena.

"Určitě to ruka nebyla, trefilo mě to do ramena, do prsou, ale rozhodčí to takhle prostě vyhodnotil. Nebylo to pro nás dobré, ale měli jsme ještě dost času to otočit," popisoval kritický moment David Jurásek. Videorozhodčí při zápasech Konferenční ligy není, Gradel poslal Koláře na jednu stranu a míč trefil na druhou.

Stejně jako při prvním vzájemném zápasu těchto týmů v Turecku měla Slavia častěji míč na kopačkách, vytvářela si šance, ale bohužel nedokázali akce dotáhnout do gólové tečky. To platilo i po přestávce. Lingr zahodil nadějnou střeleckou pozici, přesto bylo srovnáno… ovšem zásluhou vlastního gólu Goutase.

Že Slavii není souzeno ukázala hlavně 73. minuta. Tecl dostal přesnou přihrávku před úplně prázdnou branku, ale v záklonu míč přestřelil vysoko nad. Závěrečné minuty se odehrávaly na turecké polovině, brankář byl v ohni střel, ale se všemi si v klidu poradil…

"Chtěli jsme uspět, ale bohužel… Neměli jsme postup v naší moci, ale i tak nás mrzí, že jsme nevyhráli, hlavně za fanoušky, kteří byli úžasní," dodal D. Jurásek.

"Postup jsme ztratili ve dvojzápase s Kluží, se kterou jsme nezískali ani bod," přiznal útočník Stanislav Tecl.Po dvou ligových kolech následuje zimní přestávka a pak jaro, které se odehraje zcela bez české účasti na mezinárodní scéně.

Slavia Praha - Sivasspor 1:1 (0:1)

Branky: 65. Gutas vlastní - 28. Gradel z pen. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). ŽK: D. Jurásek - Gradel, Vural. Diváci: 18.132.

Slavia: Kolář - Masopust (46. Douděra), Ousou (46. Santos), Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi (57. M. Jurásek), Oscar - Olayinka, Lingr, Ewerton - Sor (46. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Sivasspor: Vural - Osmanpasa, Gutas, Appindangoyé, Erdal - Ulvestad (76. Saba), Arslan - Yesilyurt, Charisis (69. Yatabaré), Gradel (76. Musa) - Angielski (69. Keita). Trenér: Calimbay.