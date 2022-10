Tady je favorit jasný. Po třech ligových výhrách v řadě není mezi fanoušky pochyb, že fotbalisté Sparty na hřišti třetiligového soupeře v klidu postoupí. Na Letné ale berou zápas se vší vážností a nepřistupují k němu lehkovážně. To se v poháru častokrát velkým klubům nevyplatilo.

"Dlouho jsme soutěžní zápas s týmem z nižší soutěže nehráli. Příprava ale byla a je stejná jako na ligový zápas nebo na tým z druhé ligy. Máme Domažlice zmapované a zanalyzované. Utkání bereme s veškerou vážností. Jediným cílem je postup," říká asistent sparťanského trenéra Briana Priskeho Luboš Loučka.

Jak bylo řečeno, jejich svěřenci vyhráli ve FORTUNA:LIZE třikrát za sebou a tudíž jsou v dobrém rozpoložení. "Máme dobrou výchozí pozici pro zápas v Domažlicích. Doufám, že po zápase budeme mít ještě lepší výchozí pozici do zápasu se Slavií," dodává Loučka a připomíná, že v neděli se v Edenu odehraje první velké derby "S" v této sezoně.

17.30 Bohemians - Třinec

Uspějí vršovičtí klokani doma? V rámci FORTUNA:LIGY hráli v Ďolíčku během sezony šestkrát a nepodařilo se jim to ani jednou. Jejich venkovní bilance je nejlepší v celé soutěži, ovšem doma je to trápení. Ideální čas to změnit… Třinečtí jsou v tabulce druhé nejvyšší soutěže až třináctí.

18.00 Dukla - Slavia

Tento zápas bude hodně sledovaný a očekává se, že na Julisku zavítají stovky slávistů.

"Na vstup do MOL Cupu se všichni těšíme. Hrajeme s Duklou, což je hodně slavný soupeř. Když se nehraje na úplně fotbalovém stadionu, tak věříme, že fanoušci udělají skvělou atmosféru. Hraje se v Praze, takže věříme, že jich přijde hodně nás podpořit," přeje si Jaroslav Köstl, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Ve třetím kole poháru se tito soupeři utkali před dvěma roky. Slavia tehdy v Edenu vyhrála 4:1 a dokráčela až k celkovému vítězství v MOL Cupu.

"Chceme hrát další velké zápasy v poháru, víme, že o to stojí bojovat a je to dobrá šance k zisku trofeje. Potýkáme se se zdravotními problémy. Budeme se tým snažit poskládat tak, abychom dokázali postoupit. Jsou tady s námi hráči i z rezervy, je možné, že se někteří objeví v základní sestavě," dodal Köstl.