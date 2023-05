Fotbalisté Slavie před sebou mají jeden z vrcholů sezony. Už ve středu vyzvou na Letné ve finále MOL Cupu Spartu a vedle zisku trofeje budou hrát i o zisk sebevědomí do nadstavby. „Psychicky by to byla samozřejmě dávka hodně pozitivní energie,“ nezastírá kapitán týmu Tomáš Holeš. Trenéři ale před derby řeší nepříjemné starosti. Peter Olayinka a Lukáš Masopust mají kvůli zdravotním problémům po sezoně a u dalších dvou hráčů se čeká na výsledky magnetické rezonance.

Derby Sparta - Slavia | Foto: CPA

„Máme připravené do zápasu různé varianty rozestavení, abychom mezi nimi v průběhu mohli přecházet. Sparta si poslední vzájemný zápas pouštěla, udělali jsme tam chyby, kterých se budeme chtít vyvarovat,“ prohlásil před úterním tréninkem asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Vrásky na čele mu přidělávají hlavně zdravotní trable hráčů. „Absence jsou. Pro Olayinku a Masopusta sezona skončila, dva hráči ještě absolvovali magnetickou rezonanci, takže čekáme na výsledek. Doufám, že zprávy budou trochu příznivější. Uvidíme, jak to bude vypadat, bude to hodně o pocitu,“ prozradil.

Pohár bude povzbuzením, ligu ale nerozhodne, uvědomuje si Priske i Krejčí

Slavia i proto možná vsadí v defenzivní řadě opět na Aihama Ousoua, nešťastníka posledního derby, které se hrálo na Spartě v polovině dubna. Sešívaní tehdy nad rivalem dvakrát vedli, ale o náskok přišli právě po vlastní brance švédského zadáka v nastavení druhého poločasu.

„Víc variant ani moc nemáme. Na Aihama se snesla kritika po posledních zápasech, ale když jsme si to pouštěli na videu, tak hrál skvěle na Haraslína, který hraje ve skvělé formě. Pořád je to platný hráč. Bohužel se stalo to, co se stalo, ale to už se stalo i větším hráčům,“ zastal se svého svěřence Köstl.

Ten spolu se svými kolegy řeší také dilema, zda do základní jedenáctky zapracovat Davida Juráska, který kvůli zranění vynechal tři zápasy a až v posledním kole odehrál půlhodinu jako střídající hráč.

„Není v optimální kondici, což je všem jasné. Čekáme ještě na výsledky některých hráčů, podle toho se budeme rozhodovat. Ta varianta tam ale je. Je zdravý, nemělo by se mu nic stát. Absolvoval zápas s Hradcem, takže doufáme, že pro konec sezony bude plně k dispozici,“ uvedl asistent trenéra Trpišovského.

Finále bude důležité i vzhledem k nadstavbě

Celý tým Slavie bude mít každopádně velkou motivaci další derby zvládnout a získat sebevědomí, které bude důležité pro nadstavbu. Sešívaní totiž v lize naposledy jen remizovali s Hradcem Králové a městského rivala pustili na první místo.

„Po vyhraném zápase je to vždycky lepší, lépe se zápas vstřebává. Za žádnou velkou psychickou výhodu pro Spartu to ale nepovažuji,“ nechal se slyšet kapitán Slavie Tomáš Holeš.

Slávistický rap. Nový song spustil lavinu, autor hymny kope okres

„Psychicky by to byla samozřejmě dávka hodně pozitivní energie do nadstavby. Z tohohle hlediska je to určitě důležité. Bylo by super jít od nadstavby s pohárem v kapse podpořeným dobrým zápasem na Spartě. Kdybychom to zvládli herně i výsledkově, bylo by to do nadstavby skvělé,“ zamyslel se Holeš.

„Výsledek finále bude důležitý jen směrem k dalšímu derby. Je to další materiál, ze kterého budeme vycházet. Určitě to nerozhodne o konci sezony,“ dodal Köstl, jenž se těší na to, že sešívané bude na Letné moci podporovat velké množství fanoušků. Tribuny by totiž měly být rozdělené prakticky napůl mezi fanoušky Sparty a Slavie.

„Těšíme se na tu bíločervenou vlnu, která se sem chystá. Budeme jim chtít udělat radost,“ vyhlásil Köstl.

„Pro nás je určitě výhoda, že tady budeme mít tolik fanoušků. Bude to půl napůl. Přemýšlel jsem o tom a zatím si atmosféru moc nedokážu představit. Bude to pro nás výhoda, že tu budeme mít svoje lidi. Těším se na to, doufám, že nám pomůžou a využijeme toho,“ dodal Holeš.

Slavia se ve středu od 19 hodin každopádně bude chtít odpíchnout od svých zkušeností. Vždyť za posledních pět let vyhrála pohár rovnou třikrát!

„Vždycky jsme ve finále podali koncentrovaný a komplexní výkon. Plus tam vždycky byl skvělý individuální výkon, například Ondry Koláře v Plzni. Vždycky potřebujete nad hranice svých možností něco vytáhnout. Naposledy to byl třeba Kolář. Doufáme, že zítra tolik práce mít nebude,“ zakončil Köstl.