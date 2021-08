Možná o tom snili za neklidných nocí, možná o tom básnili u piva či sklenky whiskey. Ale žádný realisticky uvažující fanoušek Manchesteru United nemohl v bdělém a střízlivém stavu věřit, že se Cristiano Ronaldo jednoho dne vrátí na Old Trafford. Ne, v miliardovém fotbalovém byznyse nebývá místo pro plnění sentimentálních představ a tužeb.

Opravdu? „Všichni v klubu se těšíme na to, až Cristiana uvítáme zpět v Manchesteru,“ vzkázali „Rudí ďáblové“ v oficiálním prohlášení, které v pátek v podvečer završilo divoký den plný spekulací.

Rázem bylo jasno: Ronaldo se skutečně vrací do United. Muž s číslem 7 a vždy dokonalým účesem už musí jen projít zdravotní prohlídkou a splnit pár formalit.

O tom, že Ronaldo není v Juventusu právě šťastný, si cvrlikali vrabci nejen na turínských střechách. Nakonec dal vedení „Staré dámy“ jasně najevo, ať s ním už nepočítá. Ostatně ani trenér Massimiliano Allegri nepůsobil příliš zdrceně, když pětinásobný držitel Zlatého míče v pátek vyprázdnil svou skříňku v šatně a rozloučil se se spoluhráči. „Věci se mění, to je zákon života. Juventus zůstává, to je hlavní,“ uvedl Allegri.

Bude to City. Ne, United…

Tou dobou už italská média přinesla zaručené informace, že Ronaldo se vrací do Anglie, do Manchesteru. Jenže ne na Old Trafford, ale na asi čtvrt hodiny jízdy autem vzdálený Etihad Stadium. Tam sídlí Manchester City, šíleně bažící po triumfu v Lize mistrů.

Chvíli to vypadalo, že bohatí šejkové skutečně ulovili jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob (když už utrpěli debakl s Harrym Kanem), jenže pak začaly prosakovat informace o tom, že Ronaldo ve skutečnosti jedná spíš s United. Dávala to smysl, jde o symbolické uzavření jedné výjimečné sportovní cesty.

„Ví, kde nás najde,“ vtipkoval na tiskové konferenci trenér United Ole Gunnar Solskjaer, který s Ronaldem sám před lety hrával. Zároveň prozradil, že velkou roli v uzavření dohody hrál portugalský záložník United Bruno Fernandes, který svého slovutného krajana s vehementní výmluvností přesvědčoval o nehynoucím kouzlu Old Trafford.

Teď už není prostor na výmluvy

Co bude dál? Ronaldo odcházel z Manchesteru do Realu Madrid v roce 2009 jako nejdražší hráč planety. Vrací se šestatřicetiletý veterán. Pořád ovšem umí sázet góly jako na běžícím pásu: v minulé sezony jich dal ve všech soutěžích celkem 35, což je mimochodem o pět víc než rekordní úlovek Chelsea Romelo Lukaku.

Fanoušci United fešáckého kanonýra stále uctívají, jeho návrat může být pro klub výraznou psychologickou vzpruhou. Rodina Glazerů, mezi většinou příznivců velmi nepopulární majitelé klubu z USA, si investicí do Ronalda (spolu s nedávnou koupí extra drahého mladíka Jadona Sancha) vyžehlí průšvih s nepovedeným flirtem s projektem Superligy.

Na druhou stranu tlak na Solskjaera rapidně vzroste. Teď už prostě musí s mužstvem uspět, čas na výmluvy pominul. United čekají na anglický titul od roku 2013, Ligu mistrů vyhráli dokonce naposledy v roce 2008 (Ronaldo tehdy ve finále dal gól Petru Čechovi z Chelsea, český brankář mu to oplatil úspěšným zákrokem v penaltovém rozstřelu).

Zdroj: Youtube

V roce 2003 přišel do Manchesteru nadaný a ambiciózní teenager z Portugalska a do rukou ho dostal přísný i chápavý Alex Ferguson, ten geniální tvůrce fotbalových hvězd. „Za šest let, co jsme ho tu měli, bylo vidět, jak neustále roste. Skvěle se rozhoduje, vyspěl, získal zkušenosti, rozvíjel všechny své skvělé vlastnosti – teď je z něj skutečně komplexní hráč,“ řekl Ferguson před časem.

V roce 2021 přichází do Manchesteru ostřílený harcovník, zvyklý na hlavní roli a toužící potvrdit celému světu (a možná i sám sobě), že na ni stále ještě má. O jeho fotbalových schopnostech nemá smysl diskutovat. Bude to ale stačit, aby tradiční velkoklub znovu začal sbírat trofeje?