Čtyřiadvacetiletý Souček se stal neoficiálním vítězem Zlatého míče za letošní rok, neboť ovládl už jarní část minulé sezony a v celkovém pořadí za ročník 2018/19 skončil druhý za Vaclíkem. Brankář Sevilly měl vloni po podzimu ještě větší náskok než nyní Souček, před obráncem Pavlem Kadeřábkem tehdy vedl o 270 bodů.

Součka stejně jako Vaclíka tentokrát opomněl pouze jediný z 59 hlasujících novinářů a hned u 40 z nich figuroval na prvním místě. Slávistický záložník dosáhl na nejvyšší bodový zisk v podzimní části ankety od roku 2014, kdy někdejší sparťanský útočník David Lafata nasbíral 833 bodů a prvenství následně udržel i na jaře.

"Pro mě je to překrásný pocit, když vidím, jaká je konkurence. Už odmala jsem koukal na nejlepší české hráče, na reprezentaci, všechny jsem obdivoval. Měl jsem plakáty na zdi, když jsem mohl, tak jsem s každým hrozně chtěl fotku. A teď se mi splní to, že jsem vyhrál podzimní část," řekl Souček novinářům.

Vítězové podle počtu triumfů:

12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík.

"Vyhrál jsem jaro v minulé sezoně, uvidí se, co bude teď na jaře. Bylo by krásné to získat. Zlatý míč a Fotbalista roku jsou nejlepší ocenění v Česku, co mohou být. Získat to, to je splněný sen po individuální stránce," dodal.

Souček má za sebou z týmového i osobního pohledu skvělý podzim. Se Slavií si zahrál skupinu Ligy mistrů a v domácí soutěži s ní bez porážky vede tabulku o 16 bodů před Plzní. Navíc patřil ke klíčovým postavám národního celku, s nímž postoupil na Euro. Souček si na podzim připsal osm gólů v české lize, dvě branky v Lize mistrů a jednu trefu za reprezentaci.

I třicetiletý Vaclík prožil povedený podzim. Byl jedničkou v reprezentaci a vedlo se mu také v Seville, které ve španělské lize patří třetí místo. Ze 17 odehraných kol sedmkrát vychytal čisté konto. Stejně jako Souček chyběl na jediném hlasovacím lístku a osmkrát byl první. Pětadvacetiletý Kolář udělal na podzim velký výkonnostní skok a patřil k hlavním oporám Slavie. V 15 ligových zápasech udržel čisté konto.

Pět změn v elitní jedenáctce

Slávisté podzimní části ankety zcela kralovali. Do elitní jedenáctky se jich dostalo pět včetně nyní zraněného obránce Davida Hovorky. V Edenu navíc v úvodu sezony před přestupem do Spartaku Moskva působil i defenzivní univerzál Alex Král.

Aspoň jeden bod získalo 39 hráčů, což o 10 méně než vloni na podzim. Na prvním místě se objevilo osm různých jmen. Oproti jarní části minulé sezony je v elitní jedenáctce pět změn. Vypadli z ní Theodor Gebre Selassie, záložník Lukáš Masopust a tři gólmani Jiří Pavlenka, Tomáš Koubek a Petr Čech, s 12 prvenstvími rekordman ankety. Nahradili je Kolář, Hovorka, bek Jan Bořil a záložníci Vladimír Darida a Jakub Jankto.

Souček nemá úplně jasno, pro koho by za podzim hlasoval. "Od nás ze Slavie bych mohl jmenovat hodně hráčů, kteří náš tým skvěle reprezentovali v Lize mistrů, v naší lize i v reprezentaci. Co se týče zahraničních hráčů, tak Vacloš (Vaclík), Vláďa Darida. Tihle hráči to přesahují," řekl.

Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Celkový vítěz bude vyhlášen po sezoně, kdy se k výsledkům z podzimu přičtou hlasy za jarní část.

Fotbalová anketa Zlatý míč ČR 2019/20 po podzimním kole:



1. Tomáš Souček (Slavia Praha) 784 b., 2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 603, 3. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 448, 4. Alex Král (Slavia Praha/Spartak Moskva) 387, 5. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 250, 6. Patrik Schick (AS Řím/Lipsko) 236, 7. Jan Bořil (Slavia Praha) 226, 8. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 210, 9. David Hovorka (Slavia Praha) 143, 10. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 134, 11. Vladimír Coufal (Slavia Praha) 133.



Další pořadí: 12. Adam Hložek (Sparta Praha) 124, 13. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 106, 14. Zdeněk Ondrášek (Dallas) 106, 15. Jiří Pavlenka (Brémy) 74, 16. Michael Krmenčík (Plzeň) 67, 17. Lukáš Masopust 62, 18. Ondřej Kúdela (oba Slavia Praha) 36, 19. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 35, 20. Petr Ševčík (Slavia Praha) 24, 21. Jaroslav Drobný (České Budějovice), 22. Michal Sadílek (PSV Eindhoven) oba 18, 23. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 16, 24. Lukáš Kalvach, 25. Jakub Brabec (oba Plzeň) oba 12, 26. Tomáš Sivok (České Budějovice) 7, 27. Martin Doležal (Jablonec), 28. Tomáš Koubek (Augsburg) oba 6, 29. Jan Kopic (Plzeň) 5, 30. Josef Hušbauer (Slavia Praha) 4, 31. Filip Novák (Trabzonspor) a Lukáš Budínský (Mladá Boleslav) oba 3, 33. Ladislav Krejčí (Boloňa) a Jan Matoušek (Jablonec) oba 2, 35. Aleš Matějů (Brescia), Matouš Trmal (Slovácko), David Lischka (Sparta Praha), Jan Vodháněl (Bohemians Praha 1905) a Patrizio Stronati (Ostrava) všichni 1.



Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.