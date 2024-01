Podívejte se: Zmrzlý souboj lídrů ČFL. Rezerva Slavie porazila Velvary

/FOTO, VIDEO/ V promrzlém chladném počasí vstoupili fotbalisté Slavie B do kolotoče zimních přípravných zápasů, aby nabrali nové síly do jarních bojů v České fotbalové lize, jejíž skupině A po podzimní části vévodí. Na umělý trávník do Edenu přijel naopak lídr "béčka" z Velvar, domácí mladíci vyhráli díky gólům ve druhé půli 2:0.

Přípravný zápas Slavia B - Velvary | Video: Deník/Michal Káva