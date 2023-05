/FOTO, VIDEO/ Mistryněmi České republiky se před pár dny staly fotbalistky Slavie, které byly v konečném účtování o pár bodů lepší než jejich úhlavní rivalky ze Slavie. Ty si chtěly spravit chuť alespoň ve finále poháru, ovšem i tady triumfovala parta v sešívaných dresech. Na stadionu ve Vlašimi vyhrály hráčky Slavie po remíze 1:1 penaltový rozstřel.

Fotbalistky Slavie porazily ve finále Poháru FAČR Spartu. | Foto: Deník/Michal Káva

Zápas byl hodně opatrný a hlavně nikdo nechtěl udělat chybu. Na první vážnější šanci se čekalo až do 42. minuty a hned z ní padl gól. Přesný centr našel hlavu sparťanky Dlaskové a po její brance Sparta vedla 1:0!

Trenér slávistek chtěl zvýšit aktivitu a o poločasu sáhl k netradičnímu kroku - vystřídal hned čtyři hráčky.

Zdroj: Deník/Michal Káva

Slávistky vstoupily do druhého poločasu o něco aktivněji, ale diváci stále čekaly na více gólových šancí marně. Pěknou ránu z dálky si připsala slávistka Morávková, gólmanka Schneiderová měla s míčem trochu problémy a vyrazila jej na břevno.

Čas ubíhal a zdálo se, že fotbalistky v rudých dresech si těsné vedení uhájí. Rozhodčí ukázala, že nastaví poločas o šest minut a v samotném závěru nastavení explodovalo slávistické nadšení po přesné hlavičce střídající Kožárové - 1:1!

Zdroj: Deník/Michal Káva

Zápas tak musely rozhodnout penalty. V nic zachovaly chladnější hlavu slávistky. Ve třetí sérii selhala sparťanka Kotrčová, ve čtvrté se neprosadila slávistka Fosterová, ale vzápětí ani její soupeřka Stibůrková a kapitánka Bartovičová šla k míči s tím, že když promění, je rozhodnuto. A proměnila…

„První poločas byl z naší strany hodně špatný. Takhle špatně jsme nehráli snad nikdy, co jsem u týmu. Chyběl nám pohyb, kvalita na míči i důraz. V naší hře vlastně nebylo vůbec nic. O přestávce byla v kabině trochu bouřka, sáhli jsme do sestavy, a to se nám nakonec vyplatilo. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, gólem v závěru jsme to dotáhli do penalt a tam jsem nám již věřil," hodnotil zápas kouč slávistek Karel Piták.

Zdroj: Deník/Michal Káva

„V zápase jsme se drželi stanovené taktiky, v první půli nám to vycházelo myslím si lépe, měli jsme větší příležitosti ke skórování. Měl jsem pocit, že bychom mohli vstřelit další branku. V nastaveném čase utkání jsme nepohlídali situaci po centru z levé strany a soupeřky vyrovnaly na 1:1. Z mého pohledu to bylo vyrovnané derby, vyhrál šťastnější, penalty jsou loterie," přidal svůj pohled sparťanský trenér Anton Mišovec.

Finále Poháru FAČR žen: Sparta - Slavia 1:1 (1:0) penaltový rozstřel 2:4

Branky: 42. Dlasková - 90.+5. Kožárová. Penalty proměnily: Pochmanová, Vyštejnová - Stackpole, Khýrová, Bendová, Bartovičová. Neproměnily: Kotrčová, Stibůrková. Rozhodčí: Adámková – Ratajová, Šafránková. Diváků: 1152.

Sparta: Schneider - Vyštejnová, Pochmanová, Dědinová, Bárková - Sonntagová, Kotrčová, Cvrčková (90. Paulenová) - Dlasková (70. Polcarová), Tripp (70. Ducháčková), Chang (84. Stibůrková).

Slavia: Lukášová - Šlajsová, Keene, Bartovičová, Khýrová - Divišová (46. Morávková), Tenkrátová (46. Růžičková), Černá (76. Kožárová), Stackpole, Veselá (46. Bendová) - Nekesa (46. Foster).

Zdroj: Deník/Michal Káva