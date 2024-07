„Je to samozřejmě lepší, než kdybychom v přípravě vůbec nevyhráli. Na druhou stranu, stejně se to to nakonec láme v lize, tam se získává to sebevědomí. V přípravě máme dvě porážky, dvě remízy a jednu výhru. Kolikrát to bylo herně upracované, kostrbaté. Proti Žižkovu byl první poločas slušný, od toho bychom se měli odrazit a připravit na Slavii,“ prohlásil West.

| Video: Youtube

1. FC Slovácko - Viktoria Žižkov 4:1 (4:1)

Branky: 15. Havlík, 25. Kohút, 31. Azevedo, 40. Blahút – 18. Jirásek.

Slovácko: Heča – Reinberk (46. Ndefe), Vaško, Blahút, Doski, Hofmann, Trávník (77. Novotný), Kohút, Havlík (77. Křišťan), Azevedo (46. Vecheta), Siňavskij (77. Kozák).

Žižkov: Melichar (73. Kotek) – Richter, Broukal (46. Tregler), Fišl (73. Bárta), Klusák (73. Wesolowsky) – Petrák (64. Muleme), Batioja (46. Sodoma), Jirásek, Hönig (46. Sixta) – Necid (64. Toula), Gembický (64. Řezáč).