/FOTOGALERIE/ Den před velkým derby pražských "S" připravili fotbalisté Slavie pro své fanoušky otevřený trénink. Dění na trávníku sledovalo z Tribuny Sever tisícovka fanoušků, kteří kromě předzápasové přípravy viděli také na vlastní oči slavnostní akt. Klubový boss Jaroslav Tvrdík totiž připravil pro trenérský štáb ve složení Jindřich Trpišovský, Jaroslav Köstl, Jindřich Houštecký a Štepán Kolář nové tříleté smlouvy. Ty byly podepsány přímo pod známou tribunou sešívaných příznivců.

Slávisté připravili pro fanoušky otevřený trénink zpestřený podpisem nové smlouvy pro trenérský štáb. | Foto: CPA

„Pro nás to znamená opravdu hodně. Všichni víme, že jsme měli ještě dvouletou opci, která se dala uplatnit, ale nakonec jsme se domluvili na dalších třech letech. Jsem za to moc rád, všichni jsme za to vděční. Hlavním důvodem je nějaký horizont, který ve Slavii proběhl, probíhá, ještě má proběhnout. Kádr našeho týmu se tradičně výrazně mění, máme řadu mladých hráčů už u sebe, další pak jsou po hostováních, plánujeme je všechny postupně zabudovávat. To mě ohromně baví. Když to mám shrnout, něco jsme začali, chceme v tom pokračovat, navázat na stávající práci. Moc se na to těšíme, společně prožíváme úspěšné období,“ řekl pro klubový web Jindřich Trpišovský.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?