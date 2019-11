„Vážím si toho a je to pro mě čest, že můj dres může viset vedle kluků. V týmech je většinou jen pár hráčů, kterým se něco podobného poštěstí. Vážím si toho a děkuji Slavii, že to pro mě připravili," řekl Kadlec v rozhovoru pro ČTK a klubový web. Pražané dvaačtyřicetiletého beka ocenili před dnešním zápasem s lídrem první ligy z Českých Budějovic.

Kadlec je odchovancem Slavie, za kterou odehrál 19 seniorských sezon a nasbíral 461 bodů. Lepší produktivitou se nikdo pochlubit nemůže. Čtyři roky byl kapitánem týmu a podílel se i na dvou mistrovských titulech.

Za největší úspěch považuje extraligové tituly

„Zažil jsem ve Slavii asi nejlepší dobu. Po stránce, že Slavii se dařilo a klub byl finančně zabezpečený. Byl na špici. Nebyl tak ani důvod odcházet. Navíc v té době KHL nebyla, dalo se odejít jen do Finska a Švédska a já měl podmínky, že jsem odcházet nemusel. Možná to je škoda, ale prožil jsem ve Slavii nejlepší roky," řekl Kadlec.

V roce 2003 byl na odchodu do NHL poté, co jej draftovala Florida. „NHL nevyšla asi z výkonnostních důvodů. Podruhé, když jsem šel do Ruska, tak jsem měl těžké zranění kolene," uvedl Kadlec, jenž Slavii nakonec opustil v roce 2014 a odešel do Plzně. Na západě Čech odehrál ještě další čtyři sezony a loni ukončil kariéru.

Účastník mistrovství světa v roce 2003 považuje za největší úspěchy dva extraligové tituly. „Zvlášť první byl skvělý. V té době tady byla úžasná parta kluků a myslím si, že na to všichni vzpomínají doteď. Kabina držela při sobě, chodili jsme spolu po každém zápase na večeři a byla to super doba. Člověk si v té době neuvědomuje, jak je to skvělé," řekl Kadlec.

Začal jsem se i hýbat

V krátké děkovné řeči k fanouškům ocenil hlavně pomoc rodičů a manželky Terezy. „Když si člověk uvědomí, co jsou všechno kvůli hokeji obětovat, tak je to úžasné. Jsem rád, že se toho mohli všichni zúčastnit," podotkl.

Kadlec již více než rok hokej nehraje a zatím mu nechybí. „Nikdy neříkej nikdy, ale já bych asi u hokeje nechtěl být. První rok jsme hodně cestovali a mám i nějaké svoje aktivity. Teď už jsem se začal i trošku hýbat," řekl Kadlec, jenž začal s kamarády hrát fotbal. Na zimní stadiony zatím vůbec nechodí.

Ofenzivně laděný bek hrál za Slavii v dobách její největší slávy, nyní je klub v první lize. „Myslím si ale, že Slavie má díky současnému majiteli šanci se opět zvednout. Nekoukal bych na to ale z pohledu, zda se dokáže dostat do extraligy. Spíše jde o to, zda je to hlavní priorita. Podle mého je důležité, aby se klub stabilizoval. Nejde o to dostat se do extraligy a pak si říct, co tam budeme dělat? Rozpočet je najednou úplně jiný. Klub by se na to měl nejprve připravit a kroky by měly být postupné," dodal Kadlec.